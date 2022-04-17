Анжела Перл озвучила все, чого варто чекати в прийдешньому місяці.

Відомий астролог Анжела Перл склала гороскоп на травень 2022 року для всіх знаків Зодіаку. Карти Таро стверджують, що для Овнів це буде прибутковий місяць, а для Стрільців - період серйозних сімейних змін.

Овен

Для Овнів у травні доля підготувала чимало змін. Зокрема, представники цього знака Зодіаку зможуть знайти чимало ресурсів і можливостей для реалізації своїх давніх ідей. Крім того, зірки говорять про появу в житті Овнів нових корисних знайомств і шансів, які не можна упускати.

Лев

У житті левів у травні з'явиться ясність у складних життєвих ситуаціях. Якщо мова йде про державних службовців, то їх чекає підвищення по кар'єрних сходах. Якщо потрібно буде розв'язувати сімейні питання, то варто звернутися до мудрої людини з-поміж людей, яким довіряєте.

Стрілець

Зазвичай Стрільці допомагають, оточують турботою людей, яких вони люблять. Однак у травні їм самим знадобиться допомога. Можливо, навіть доведеться звертатися до фахівців типу психологів. Карти кажуть, що Стрільців чекає стресова подія, наприклад, переїзд або відповідальна покупка. Крім того, будуть навантаження, пов'язані з роботою. Астролог попередила Стрільців: важливо правильно розраховувати свої сили, щоб не перевантажити себе.

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