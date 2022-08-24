Відомий екстрасенс і таролог Роман Шептицький ексклюзивно для УНІАН спрогнозував ймовірність зростання долара. Експерт запевняє, що іноземна валюта в найближчому часі досягне позначки 50 гривень за долар. Але на цьому вона не зупиниться і піде вище.
"Ще до війни економіка була не в найкращому стані, а після 24 лютого - тім більше. Їй потрібен період відновлення, який триватиме, як мінімум, від трьох до п'яти років. Є ймовірність, що все затягнеться до семи років. Тобто все буде складно в цьому плані. Чи буде долар по 50 гривень? Я вважаю, що так. Позначка може досягнути й 60 гривень до кінця цього року", - сказав Шептицький.
Також він зазначив, що паралельно з цим будуть стрімко зростати ціни на продукти і на комунальні послуги.
Нагадаємо, відомий астролог передбачила точну дату, коли в Україні настане мир. Так, Ольга Медвецька стверджує, що в жовтні почнуться переговори, які приведуть до мирного врегулювання поточної ситуації в нашій країні.
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