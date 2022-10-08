Експерт зазначив, що ті події, які зараз відбуваються в країні, є переломними.

Астролог Влад Росс в ексклюзивному коментарі УНІАН розповів, що вже найближчим часом з'явиться шанс скинути Путіна з його п'єдесталу. Це стане дуже важливою подією, і допоможе вирішити безліч проблем. Якщо скинути його все ж не вийде, то жити йому залишилося недовго. Як прогнозує Росс, він помре в листопаді наступного року.

"У жовтні-листопаді диктатора можуть скинути з п'єдесталу і отруїти. У лютому-березні планети не розташовані до нього. Якщо він дивом всидить до лютого, то помре в листопаді 2023. В цей же період може статися переворот в Москві", - розповів експерт.

Також Влад Росс додав, що повалення лідера країни-агресора з його посади - прямий крок до деокупації Кримського півострова.

Відео дня

"Але якщо Путіна не приберуть, то генерал Залужний звільнить Крим максимум до 9 травня. Однозначно навесні Крим буде наш", - переконує екстрасенс.

Відносно кінця війни, Росс припускає, що це відбудеться не раніше осені 2023 року.

"Війна може закінчитися в листопаді 2023 року. Марс буде в ослабленому положенні і піде в ретроградну фазу, починаючи з 31 жовтня, тому це ідеальний час, щоб закінчити війну", - резюмував Влад Росс.

Нагадаємо, астролог Влад Росс передбачив ядерний удар у відповідь на Кримський міст.

Вас також можуть зацікавити новини: