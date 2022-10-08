Експерт стверджує, що сьогоднішні події несуть переломний сенс для півострова.

Астролог Влад Росс в ексклюзивному коментарі УНІАН розповів про те, яка доля чекає на Кримський міст після руйнувань 8 жовтня.

"На міст буде постійно падати "бавовна". Через тиждень цей міст можуть зробити, але він все одно приречений. Україна завдала удару спеціально вранці, щоб ніхто не постраждав, так як вихідний день і мало людей. І якраз до Дня народження Путіна, у якого закачується життєвий шлях", - сказав Росс.

Також Росс попередив, що Путін і його команда тепер можуть активізуватися, щоб дати "відповідь" на удар по мосту. Може дійти навіть до ядерної зброї.

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"Путін після вибуху мосту може застосувати тактовну ядерну зброю. Перш за все можуть постраждати Батьківщина Зеленського - Кривий Ріг, а також Київ, Харків, Миколаїв, Львів і всі мости через Дніпро", - додав Влад Росс.

Астролог підкреслив, що повернення Криму - це те, що відбудеться 100%. Однак питання термінів все одно залишається відкритим. Це може статися вже в 2023 році.

"Якщо в листопаді буде палацовий переворот, то Крим ми повернемо шляхом переговорів. РФ віддає нам Крим, а з них знімаються санкції", - додав Влад Росс у коментарі УНІАН.

Нагадаємо, таролог Людмила Хомутовська також передбачила деокупацію Криму. Вона зазначила, що після сьогоднішнього удару по мосту окупанти активізуються, але перемога все одно буде за ЗСУ.

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