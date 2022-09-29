Їм посміхнеться удача по всіх фронтах.

Астрологи назвали головних фаворитів долі в жовтні і листопаді. Особлива удача посміхнеться всього двом знакам.

Близнюки

На вас чекає везіння в наступних напрямках: особисте життя, подача документів для отримання чого-небудь, покупки техніки, підписання документів, фінансові питання.

Якщо ви плануєте щось оформити або зробити запит на отримання будь-якої допомоги, можете не сумніватися, що цю допомогу вам схвалять.

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Слід також приготуватися до того, що в зв'язку з цим на вас звалиться величезний тягар відповідальності, але доля буде до них дуже ласкава і поблажлива.

Риби

На вас чекає неймовірна удача в особистому житті. Це можуть бути наступні події: зустріч важливої людини, знайомство з представником протилежної статі, який змінить долю Риб, пропозиція, заручини, новини про поповнення в родині.

Можливо, у уродженців цього знака Зодіаку будуть проблеми в особистому житті. Це можуть бути сварки, але вони швидко пройдуть.

Нагадаємо, названо знаки Зодіаку з найкращим почуттям гумору.

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