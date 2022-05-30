Астрологи виділили топ знаків, з ким краще не ділити особисте.

Щоб не опинитися в незручній ситуації, вкрай важливо ретельно обирати, кому довіряти свої секрети. Астрологи попереджають, що існує як мінімум 4 знака Зодіаку, чиї представники схильні видавати чужі секрети. З ними слід бути максимально обережними.

Овен

Перший в списку базік - Овен. Народжені під цим знаком можуть видати чужу таємницю навіть неусвідомлено, і лише з часом усвідомлюють, яку неприємну річ зробили. Тому будьте пильні, розповідаючи їм що-небудь про себе.

Близнюки

Представники цього знака також не можуть "тримати язик за зубами". Вони можуть розповісти ваш секрет "по секрету всьому світу", а потім в очі сказати, що не робили цього. Безумовно, це стосується не всіх Близнюків, проте радимо вам добре подумати, перш ніж розкривати їм що-небудь про себе.

Діва

Діви легко складуть конкуренцію Овнам і Близнюкам. Вони ті ще пліткарі і видадуть вашу таємницю при будь-якій зручній можливості.

Вони схильні до того, щоб обговорювати людей за спиною і вішати на них ярлики.

Терези

Терези - ті люди, які можуть видати вашу таємницю комусь випадково. Просто тому що вони не бачать нічого серйозного у вашій особистій інформації. Розповівши ще комусь заборонену інформацію, Терезам стає набагато легше морально. А ось ходити і мовчати, коли вони знають щось цікаве, представникам цього знака Зодіаку вкрай складно.

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