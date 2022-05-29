Їм найбільше властива невірність в шлюбі, тому будьте обережні.

Астрологи виділили знаки Зодіаку, представникам яких найскладніше зберігати вірність у шлюбі. Експерти відзначили, що даний прогноз стосується виключно чоловіків.

Стрілець

Найбільше людей стикаються з невірністю з боку Стрільців. Це пояснюється тим, що представники даного знака люблять свободу, а шлюб для них - це як клітина. Саме тому часто вони можуть не до кінця себе контролювати і "зірватися".

Водолій

Водолії майже такі ж невірні чоловіки, як і Стрільці. Вони з тих, хто любить тусовки ночами, знайомства з новими людьми, подорожі, безладні зв'язки. Вірність і відданість одному партнеру в цей список ніяк не вписується, тому будьте обережні.

Рак

Попри те, що Раки - тихі, спокійні і розважливі, їх дуже добре ілюструє приказка про тихий вир (в тихому омуті...)

Вони можуть на старті стосунків здаватися вірними і люблячими, а потім увіткнути ніж в спину свого партнера.

Овен

Овни - ті, хто прагнуть до ідеалу. Тому вони можуть перебувати у вічному пошуку своєї коханої, "перебираючи варіанти".

Лев

Попри те, що Леви рідко згортають з стежки зразкового сім'янина, все ж деякі їх представники схильні і зрад.

Риби

Представники даного знака Зодіаку схильні брехати прямо в очі. Серед них найчастіше простежується той типаж чоловіків, який не бере свою дружину на зустрічі з друзями і корпоративи, і допізна засиджується на роботі. І не просто так. Тому жінкам, які заміжня за рибами, астрологи радять уважно ставитися до його слів і дій, щоб не виявитися обдуреною.

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