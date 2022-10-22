Дізнайтеся, що приготувало вам це астроявище.

Астрологи розповіли, яким знакам Зодіаку варто готуватися до серйозних змін.

Лев

25 жовтня ви можете посваритися з кимось із своїх близьких. Фахівці стверджують, що цього можна буде уникати, якщо ви навчитеся поступатися і слухати іншу людину.

Після того як сварка відбудеться, не бійтеся йти на контакт, першим проявляти ініціативу щодо примирення, показувати, що людина вам важлива.

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Терези

У них може бути справжній зрив. Наприклад, була якась проблема, яка давно не давала спокою. В один момент терпіння може лопнути і у Терезів трапиться або нервовий зрив, або скандал з кимось із оточуючих.

Скорпіон

25 жовтня і протягом усього періоду сонячного затемнення у Скорпіонів може бути непереборне бажання все кинути і втекти. Це аргументовано величезною кількістю стресів, які ті зазнали протягом останнього часу. Можливо, в день сонячного затемнення Скорпіони вирішать звільнитися з роботи або розлучитися зі своїм партнером.

Нагадаємо, астрологи назвали головних щасливчиків останнього тижня жовтня.

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