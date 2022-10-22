Астрологи розповіли, яким знакам Зодіаку варто готуватися до серйозних змін.
Лев
25 жовтня ви можете посваритися з кимось із своїх близьких. Фахівці стверджують, що цього можна буде уникати, якщо ви навчитеся поступатися і слухати іншу людину.
Після того як сварка відбудеться, не бійтеся йти на контакт, першим проявляти ініціативу щодо примирення, показувати, що людина вам важлива.
Терези
У них може бути справжній зрив. Наприклад, була якась проблема, яка давно не давала спокою. В один момент терпіння може лопнути і у Терезів трапиться або нервовий зрив, або скандал з кимось із оточуючих.
Скорпіон
25 жовтня і протягом усього періоду сонячного затемнення у Скорпіонів може бути непереборне бажання все кинути і втекти. Це аргументовано величезною кількістю стресів, які ті зазнали протягом останнього часу. Можливо, в день сонячного затемнення Скорпіони вирішать звільнитися з роботи або розлучитися зі своїм партнером.
Нагадаємо, астрологи назвали головних щасливчиків останнього тижня жовтня.