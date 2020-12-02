На його думку, протягом місяця також можливі різні катаклізми, наприклад, потужні землетруси і цунамі.

Астролог Влад Росс склав гороскоп на грудень 2020 року і попередив, що в двадцятих числах місяця людству загрожує катастрофа.

Читайте такожАстролог назвавши знак Зодіаку, на який в грудні чекає казкове везіння

На Землі 21-23 грудня може статися катастрофа через комету або астероїд, розповів астролог в прогнозі "Главреду".

На його думку, протягом місяця також можливі різні катаклізми, наприклад, потужні землетруси і цунамі.

"Також 21-23 грудня існує велика небезпека катастрофи для нашої планети через астероїд або комету, або трапиться інша катастрофа приблизно, як у новому голлівудському фільмі Гренландія...", - сказав Росс.

Вас також можуть зацікавити інші новини астрології:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН