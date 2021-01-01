1 січня - 1-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 364 дні. У XX і XXI століттях цей день відповідає 19 грудня Юліанського календаря.

Яке свято 1 січня 2021

Цього дня у світі відзначаються Новий рік, Міжнародний день похмілля, День випускання хлопавок на свободу, День всесвітніх молитов про мир, День суспільного надбання, Міжнародний день дхоті і топі, День єдиної європейської валюти.

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Пам'ятні дати 1 січня, річниці та події

У 1622 році Папською канцелярією було прийнято рішення вважати початком року 1 січня. До цього рік починався 25 березня.

1 січня 1788 Джон Уолтер заснував англійську газету The Daily Universal Register. Після 940 випуску її перейменували на The Times.

У 1863 році 1 січня набула чинності прокламація Авраама Лінкольна про скасування рабства.

У 1909 році в цей день у Великобританії були проведені перші виплати пенсій.

У 1925 році столиця Норвегії Христианія була перейменована на Осло.

У 1935 році 1 січня в Туреччині були введені прізвища й скасовані титули.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 1 січня вшановує пам'ять преподобного Іллі Муромця. У народі свято назвали «Новий рік - до весни поворот».

Що сьогодні не можна робити

Згідно з китайським гороскопом, 2021 рік управляється Білим Металевим Биком - запальним, але добрим і справедливим. За народним повір'ям, 1 січня не можна нічого виносити з дому, навіть сміття, щоб не залишив успіх.

У Новий рік не можна займатися важкою роботою - як зустрінете Новий рік, так його й проведете. Не можна лаятися та сваритися, щоб не залучити сварки в сім'ю на весь рік.

Прикмети на 1 січня

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З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- багато снігу - рік буде врожайним;

- іній на деревах - лютий буде лютим.

1 січня іменини

Іменини у Григорія, Іллі, Прова і Тимофія.

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Автор: Нана Чорна