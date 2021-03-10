10 березня - 69-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 296 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 25 лютого Юліанського календаря.

Яке свято 10 березня 2021

У цей день у світі відзначаються Міжнародний день крутизни, День Маріо, Міжнародний день волинщика.

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Пам'ятні дати 10 березня, річниці та події

У 1535 році іспанські мореплавці відкрили в Тихому океані, за 972 кілометри на захід від Еквадору, Галапагоські острови.

У 1762 році в Тулузі піддався колесуванню протестант Жан Калас, що стало приводом для початку кампанії Вольтера за релігійну терпимість.

У 1791 році був запатентований копер для забивання паль.

У 1801 році в Британії почався перший перепис населення.

У 1813 році в Німеччині був заснований військовий орден «Залізний хрест». Це одна з найвідоміших німецьких нагород. Її заснував прусський король Фрідріх Вільгельм III 10 березня 1813 року під час війни за звільнення Пруссії від військ Наполеона. 6 липня 2009 року канцлер Німеччини Ангела Меркель представила чотирьох військовослужбовців до ордена За хоробрість, введеного вперше з часів Другої світової війни. Новий «Почесний Хрест за хоробрість» є найвищою з семи існуючих у ФРН почесних нагород Бундесверу.

У 1862 році федеральним урядом США вперше у країні були випущені паперові гроші.

У 1876 році, через три дні після отримання патенту на винайдений ним телефон, Олександр Белл вперше зумів додзвонитися до свого помічника Томаса Уотсона, що перебував у сусідній кімнаті.

У 1878 році в Женеві було випущено кишенькове видання «Кобзаря» Тараса Шевченка.

10 березня 1889 року американський бізнесмен із міста Канзас-Сіті (штат Міссурі) Елмон Браун Строуджер запатентував автоматичну телефонну станцію, чим заслужив титул «батька всіх АТС». Причина, що спонукала його створити свій винахід, досить курйозна і цілком гідна такого епіграфа: «Якщо філософ зміг стати трунарем, то чому б трунареві не стати критиком?». Строуджер був трунарем. Його бізнес у Канзас-Сіті процвітав, але доти, поки дружина одного з головних конкурентів не влаштувалася телефоністкою на комутатор місцевої станції. З того моменту справи Строуджера занепали - будь-який потенційний клієнт, який потребував похоронних послуг, відразу ж зв'язувався з розважливим чоловіком телефоністки. Але Строуджер, рятуючи власний бізнес, придумав декадно-кроковий шукач, що виключає необхідність використання оператора для встановлення з'єднання з конкретним абонентом. АТС Строуджера, що запрацювала у 1892 році, отримала популярність як «телефон без панянок і проклять».

У 1905 році в Лондоні був заснований футбольний клуб «Челсі».

У 1910 році в Китаї заборонили рабство. Раби в Китаї були за дванадцять століть до нашої ери. Затавровані, з голеними головами, закуті в залізні нашийники, одягнені в червоні рубища - символ ганебного покарання. Тому іноді джерела називають їх «одягнені в червоне». В цілому, для позначення рабів вживалося безліч термінів: ну, бей, тун, ши, фу, цзе, пу... термін «ну» означав раб-чоловік, «бей» – рабиня, «ну-бей» – раб узагалі. Рабами ставали бранці або засуджені за різні злочини. Залежно від серйозності проступку поневолення засуджених могло бути тимчасовим, довічним і спадковим. Бувало так, що цілі області зазнавали подібного покарання.

У 1910 році перші нічні польоти здійснив француз Еміль Обрен на моноплані «Блеріо». Вони були протяжністю 20 км, почалися і закінчилися на аеродромі Віллалугано у Буенос-Айресі (Аргентина).

У 1914 році англійська суфражистка Мері Річардсон в лондонській Національній галереї м'ясною сапкою порубала картину Веласкеса із зображенням Венери. Суфражистки боролися за надання жінкам виборчих прав, а також виступали проти дискримінації жінок у цілому, вважали за можливе вести боротьбу, застосовуючи радикальні акції.

У 1982 році відбувся рідкісний парад планет - Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун і Плутон зібралися по один бік від Сонця в секторі з кутом 95 градусів.

У 1987 році у Ватикані була опублікована «Пам'ятка про витоки людського життя і велич дітонародження: відповіді на деякі питання сьогоднішнього дня», в якій засуджувалися методи екстракорпорального запліднення й містилися заклики заборонити експерименти з живими ембріонами людини.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 10 березня вшановує пам'ять священнослужителя Тарасія, архієпископа Константинопольського. Він прославився своїми добрими справами, виступав як захисник слабких і знедолених. Ще 10 березня третій день Масниці – «лакомка». Зяті вирушали до тещі ласувати млинцями, в кожному будинку були накриті столи.

Що сьогодні не можна робити

Не можна лінуватися - Масниця не звільняє від домашніх справ, навпаки, цей день ідеально підійде, щоб навести лад у будинку та в думках.

Прикмети на 10 березня

Читайте такожВеликий піст 2021: Як правильно дотримуватися, що можна й заборонено їстиЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- випав сніг - перед Великоднем тиждень буде дощовим і холодним;

- розкаркалися ворони - літо буде дощовим;

- граки в'ють гнізда - скоро встановиться тепла погода.

10 березня іменини

Іменини у Тараса, Євгена, Олександра, Миколи, Федора та Антона.

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Автор: Нана Чорна