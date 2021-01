14 січня - 14-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 351 день. У XX і XXI століттях цей день відповідає 1 січня Юліанського календаря.

Яке свято 14 січня 2021

Цього дня в світі відзначаються День "Приберіться в своєму будинку", День білосніжних птахів і Свято осла.

У США - День ратифікації, День "Покличте місіонера на обід", День одягання домашніх вихованців, День кесаревого розтину, День гострого сендвіча з пастромою, в Індії - Фестиваль паперових зміїв, Свято врожаю "Макара-Санкранті", в Таїланді - День збереження лісів, у Венесуелі - свято Діви Марії, в Узбекистані - День захисників Батьківщини, у Грузії - День державного прапора, в Тунісі - День революції та молоді, у Малайзії - День народження великого султана.

Пам'ятні дати 14 січня, річниці та події

14 січня 1506 року в Римі була знайдена й перевезена до Ватиканського музею скульптура «Лаокоон і його сини». Шедевр відноситься приблизно до 1 століття до нашої ери. За свідченням Плінія, Лаокоон перебував у будинку імператора Тита. Це твір трьох родоських скульпторів - Агесандра, Полідора і Афінодора. Сюжет Лаокоона взято зі сказань про Троянську війну й дуже вражаюче викладений в "Енеїді" римського поета Вергілія. Троянський жрець Лаокоон був страшно покараний богами, які протегували грекам, за те, що переконував своїх співгромадян не довіряти грекам і не вносити в місто залишеного ними дерев'яного коня. За це боги наслали на нього величезних змій, задушили синів Лаокоона і його самого. Скульптура зображує відчайдушні та явно марні зусилля героя вивільнитися з лещат чудовиськ. Великий німецький просвітитель Лессінг у середині 18 століття присвятив Лаокоону спеціальне дослідження. Він звернув увагу на те, що скульптори, навіть передаючи сильний біль, зуміли підпорядкувати статую вимогам краси. Нині справжнім античним шедевром можна помилуватися у Ватиканському музеї.

У 1972 році зійшла на трон королева Данії Маргрете II.

У 2005 році космічний зонд "Гюйгенс" здійснив посадку на Титан.

У 2010 році Годинник судного дня був переведений на одну хвилину назад. Годинник судного дня - це проект, розпочатий американським виданням Bulletin of the Atomic Scientists. Він показує, наскільки людство близьке до глобальної катастрофи. Примітно, що спочатку під останньою було прийнято розуміти ядерну війну, проте згодом концепцію розширили й додали до переліку гіпотетичні причини кінця світу - екологічні та технологічні. Відлік Годинник розпочав у 1947 році. Саме тоді він уперше з'явився на обкладинці журналу Bulletin of the Atomic Scientists ("Бюлетень учених-атомників"). На момент своєї появи – в 1947 році – годинник показував 23:53. Геополітична ситуація на той час характеризувалася значним напруженням. Холодна війна тільки почалася, і відносини між США і СРСР ставали все більш складними. Згодом Годинник судного дня переводили вперед і назад 23 рази. 24 січня 2019 року журнал Bulletin of the Atomic Scientists вирішив не переводити стрілки годинника судного дня. Зараз вони завмерли на загрозливій позначці 23:58 - за дві хвилини до півночі. У минулому цей час був на годиннику лише одного разу - в 1953 році, коли СРСР і США активно працювали над термоядерною зброєю.

Яке сьогодні церковне свято

Християни східного обряду святкують Обрізання Господнє, день Василя і Старий Новий Рік. Його відзначають у країнах, де святкують Різдво 7 січня за юліанським календарем. У цей день існує традиція, коли в дім першим повинен увійти чоловік, саме тому запрошують посівальників - хлопців. Старий Новий рік - історичний феномен, який вийшов у результаті зміни літочислення. Для багатьох віруючих людей Старий Новий рік має особливе значення, оскільки від душі відсвяткувати його вони можуть лише після закінчення Різдвяного посту. Цікаво, що різниця між юліанським і григоріанським календарями збільшується кожне століття, коли число сотень у році від Різдва Христового не є кратним чотирьом, на один день. З 1 березня 2100 року ця різниця складе 14 днів. А з 2101 року Різдво і Старий Новий рік будуть відзначатися на день пізніше. Ще православна церква 14 січня вшановує пам'ять святителя Василія Великого, архієпископа. Інші назви свята: "Василь Великий", "Старий Новий Рік", "Свиняче свято", "Початок страшних вечорів".

Що сьогодні не можна робити

Дівчаткам і жінкам засівати не можна - вони не принесуть у дім щастя. Не можна залишати засівальників без нагороди, але й гроші віддавати не варто - ви позбудетеся своєї фінансової удачі. Не можна важко фізично працювати і сваритися, а також давати або брати в борг.

Прикмети на 14 січня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- ясне зоряне небо - до хорошого врожаю;

- місяць йде на спад - навесні обійдеться без повеней;

- йде сніг і мороз - урожай зернових буде багатим.

14 січня іменини

Іменини у Василя, Михайла та Миколи.

Автор: Нана Чорна