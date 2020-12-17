17 грудня - 351-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 14 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 4 грудня Юліанського календаря.

Яке свято 17 грудня 2020

Цього дня світ відзначає Міжнародний день захисту секс-працівників від насильства і жорстокості, Свято ранкових ілюзій, День викаблучників і День ванних флотилій.

В Україні - День працівника державної виконавчої служби, у Білорусі - День кіно, у США - Панамериканський день авіації, День кленового сиропу, День братів Райт, на Кубі - День святого Лазаря, в Бутані - Національний день, у Тунісі - Міжнародний фестиваль Сахари.

Пам'ятні дати 17 грудня, річниці та події

Читайте такожВихідні у січні 2021: скільки будемо відпочивати у перший місяць прийдешнього рокуУ 1903 році в цей день був здійснений перший політ літака братів Райт. Історія події така: у серпні 1896 року американські велосипедні механіки і піонери авіації брати Уілбер і Орвілл Райт дізналися про загибель німецького винахідника Отто Лілієнталя, який розбився під час польоту на своєму планері. Саме ця звістка зміцнила їх на думці створити літальний апарат важчий за повітря, забезпечений двигуном і системою управління. І ось 17 грудня 1903 року вогким похмурим ранком на піщаній косі Кітті-Хок біля Атлантичного узбережжя США, поблизу містечка Кілл-Девіл-Хілл (штат Північна Кароліна), брати Райт вперше успішно випробували свій літальний апарат. Аероплан «Флайєр» підняв у повітря Орвілл. Машина з 12-сильним бензиновим «движком» протрималася в повітрі 12 секунд, протягом яких на висоті 2,5-3,5 м подолала відстань 39 метрів. Того ж дня було здійснено ще три польоти. В останньому Вілбер пролетів понад 250 м за 59 секунд. Після того, як брати відбуксирували «Флаєр» після його четвертого польоту, потужний порив вітру перевернув його декілька разів. Сильно пошкоджений літак більше не піднімався у повітря. Роки по тому Орвілл відновив літак, передаючи його для показу в США, а потім і Британському музею, поки він не був встановлений у Смітсонівському інституті у Вашингтоні (округ Колумбія) в 1948 році. Незважаючи на те, що братів Райт вважають «батьками авіації», за півстоліття до них, у 1853 році, їхный попередник, Джордж Кейлі, зміг декілька метрів пролетіти на махолеті власної конструкції.

У 1976 році було відкрито першу ділянку Куренівсько-Червоноармійської лінії Київського метрополітену з трьома станціями: «Площа Калініна» (нині «Майдан Незалежності»), «Поштова площа», «Червона площа» (нині «Контрактова площа»).

У 1989 році на телеканалі FOX (США) була показана перша серія мультсеріалу «Сімпсони». Це - найдовший в історії американського телебачення анімаційний серіал. Він складається з 671 серії й досі не сходить зі світових телевізійних екранів. У вересні 2019 року почалася трансляція 31 сезону серіалу. У мультику порушено багато аспектів культурного й соціального життя Америки, але насамперед це геніальна пародія на традиційний уклад життя «середнього американця». Шоу викликало бурхливі дискусії. Тим не менш, «Сімпсони» отримали безліч нагород, включаючи 21 Emmy Awards, 22 Annie Awards, Peabody та багато інших. 14 січня 2000 року на честь серіалу була відкрита зірка на Алеї слави в Голлівуді. За оцінками експертів журналу «Тайм», серіал удостоївся титулу кращого телевізійного шоу 20 століття.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 17 грудня вшановує пам'ять святої Варвари Іліопольської. Інші назви свята: «Варвара», «Варвара - ночі урвала», «Варварини морози», «Заваруха», «Бабине свято».

Що сьогодні не можна робити

Жінкам не можна важко працювати, прати, білити, займатися глиною.

Прикмети на 17 грудня

Читайте такожСвята та вихідні в Україні 2021: календар на наступний рікЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- стукнув мороз - він простоїть найближчі дні;

- мороз відступив - урожай льону буде хорошим;

- червоний захід сонця - наступний день буде морозним;

- нічне небо без зірок - до відлиги.

17 грудня іменини

Іменини у Дмитра, Анастасії, Кіри, Миколи, Олександра та Уляни.

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Автор: Нана Чорна