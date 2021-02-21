21 лютого - 52-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 313 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 8 лютого Юліанського календаря.

Яке свято 21 лютого 2021

Цього дня у світі відзначаються Міжнародний день рідної мови, Всесвітній день екскурсовода, День спостереження за польотом бумеранга, День однозначності.

Читайте такожДень рідної мови 2021: історія виникнення, коли та як святкують в УкраїніВ Ісландії - День жінок, у США - День «липких булочок», День без зерна, День читання вітальних листівок, у ПАР - День збройних сил, у Норвегії - День народження короля, в Зімбабве - День Молоді, у Греції - Масниця «Апокріес», у Бутані - День короля, у Франції - День пам'яті іноземних учасників Французького Опору, в Білорусі - День працівників землевпорядної та картографо-геодезичної служби, у Бангладеш - День руху за державний статус бенгальської мови, у Вануату - День пам'яті Уолтера Ліни.

Пам'ятні дати 21 лютого, річниці та події

У 1804 році англієць Річард Тревітік уперше публічно продемонстрував саморушний паровий віз на рейках - прототип майбутнього паровоза.

У 1811 році британський хімік Гемфрі Деві повідомив ученому співтовариству про властивості відкритого ним газу - хлору.

У 1842 році американець Джон Грінау запатентував швейну машинку.

У 1858 році в Бостоні Едвін Холмс встановив першу в світі електричну систему захисту від зламу.

У 1878 році в Нью-Хейвені була випущена перша в світі телефонна книга, що включала 50 імен.

У 1885 році після 36 років будівництва в столиці США урочисто був відкритий пам'ятник першому президенту країни, «батькові держави» Джорджу Вашингтону.

У 1907 році сталася одна з найбільших корабельних катастроф XX століття: під час шторму зазнав аварії пароплав «Берлін», загинуло 129 осіб.

У 1947 році в США з'явилася фотокамера «Полароїд».

У 1953 році вчені Джеймс Уотсон і Френсіс Крік представили структурну модель ДНК - подвійну спіраль.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 21 лютого вшановує пам'ять святого Захарія Серповидця. Він був пророком. А ще день часто називали Днем Захарія.

Що сьогодні не можна робити

Не призначайте на цей день операцію, навіть пломбування зуба - хорошого результату чекати не варто. Не заздріть і не дивіться довго в дзеркало - можете накликати біду. Ще не плануйте важливі справи, особливо якщо вони пов'язані з грошима.

Прикмети на 21 лютого

Читайте такожСвята та вихідні в Україні 2021: календар на весь рікЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- вночі грім - весна і літо будуть вітряними;

- холоднеча - до швидкої весни;

- на деревах багато інею - рік буде медовим.

21 лютого іменини

Іменини у Сави, Макара, Андрія, Сергія, Петра, Олександра і Степана.

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Автор: Нана Чорна