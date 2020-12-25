Сьогодні святкують католицьке Різдво / фото ua.depositphotos.com

Яке свято 25 грудня 2020

Цього дня у світі відзначаються Католицьке Різдво і День дарування ялинкових куль.

У США - День без букви «Л», День гарбузового пирога, в Мозамбіку - День сім'ї, у Тайвані - День конституції, в Індії - День явища «Бхагавад-Гіти», День хорошого управління.

Пам'ятні дати 25 грудня, річниці та події

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У 1989 році 25 грудня був розстріляний разом із дружиною Микола Чаушеску, правитель Румунії з 1965 року по 1989 рік.

25 грудня 1991 року відбувся остаточний розпад Радянського Союзу.

У 2010 році в цей день почався аномальний крижаний дощ, що пройшов за два тижні по середніх широтах північної півкулі від Європи до США.

Яке сьогодні церковне свято

Церква вшановує пам'ять святителя Спиридона Триміфунтського / фото УНІАН (Олексій Іванов)

Православна церква 25 грудня вшановує пам'ять святителя Спиридона Триміфунтського. Інші назви свята - «Спиридон Сонцеворот», «Коляда Сонцеворот».

Що сьогодні не можна робити

Не можна лаятися, свариться й лихословити. За старих часів у цей день не рекомендувалося займатися важкою фізичною роботою.

Прикмети на 25 грудня    

Читайте такожКоли Великдень у 2021 році: дата великого християнського свята в УкраїніЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- день сонячний - зимові свята будуть вдалими;

- ранок похмурий - весна буде ранньою;

- яка погода 25 грудня - такою вона буде й 31 грудня.

25 грудня іменини 

Іменини у Олександра і Спиридона.

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Автор: Нана Чорна