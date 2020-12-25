25 грудня - 359-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 6 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 12 грудня Юліанського календаря.

Яке свято 25 грудня 2020

Цього дня у світі відзначаються Католицьке Різдво і День дарування ялинкових куль.

У США - День без букви «Л», День гарбузового пирога, в Мозамбіку - День сім'ї, у Тайвані - День конституції, в Індії - День явища «Бхагавад-Гіти», День хорошого управління.

Пам'ятні дати 25 грудня, річниці та події

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У 1989 році 25 грудня був розстріляний разом із дружиною Микола Чаушеску, правитель Румунії з 1965 року по 1989 рік.

25 грудня 1991 року відбувся остаточний розпад Радянського Союзу.

У 2010 році в цей день почався аномальний крижаний дощ, що пройшов за два тижні по середніх широтах північної півкулі від Європи до США.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 25 грудня вшановує пам'ять святителя Спиридона Триміфунтського. Інші назви свята - «Спиридон Сонцеворот», «Коляда Сонцеворот».

Що сьогодні не можна робити

Не можна лаятися, свариться й лихословити. За старих часів у цей день не рекомендувалося займатися важкою фізичною роботою.

Прикмети на 25 грудня

Читайте такожКоли Великдень у 2021 році: дата великого християнського свята в УкраїніЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- день сонячний - зимові свята будуть вдалими;

- ранок похмурий - весна буде ранньою;

- яка погода 25 грудня - такою вона буде й 31 грудня.

25 грудня іменини

Іменини у Олександра і Спиридона.

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Автор: Нана Чорна