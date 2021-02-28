28 лютого - 59-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 306 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 15 лютого Юліанського календаря.

Яке свято 28 лютого 2021

Цього дня у світі відзначаються день Калевали, Міжнародний день хворих на рідкісні захворювання, День оверклокера, Міжнародний день травми від повторюваних навантажень, Всесвітній день скауза.

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Пам'ятні дати 28 лютого, річниці та події

У 1066 році в цей день відкрилося Вестмінстерське абатство. Вестмінстерське абатство - готична церква у Вестмінстері (Лондон), на захід від Вестмінстерського палацу, традиційне місце коронації монархів Великої Британії. Тут же розташовані й поховання монархів. А в куточку поетів спочиває прах Чосера, Семюеля Джонсона, Теннісона, Браунінга, Діккенса та багатьох інших знаменитих літераторів. Вестмінстер є центром і резиденцією англійського парламенту. Тут зосередилося злиття історичних, культурних і художніх цінностей Лондона. З готичними вежами й ажурними арками це стародавнє англійське абатство є одним із яскравих прикладів середньовічної церковної архітектури. Але для англійців воно є набагато більшим: це - святилище нації, символ усього, за що боролися і борються британці. Поряд із довколишньою церквою Сент-Маргарет абатство зараховано до Всесвітньої спадщини. Вестмінстерське абатство почало створюватися у 1052 році англійським королем Едуардом сповідником.

У 1854 році була заснована Республіканська партія США.

У 1855 році панамською залізницею від Атлантичного до Тихого океану пройшов перший локомотив.

У 1935 році американський хімік Воллес Каротерс уперше синтезував нейлон. Роботи з подальшої розробки волокна тривали. Але 29 квітня 1937 року після тривалої депресії, як було заявлено офіційно, вчений наклав на себе руки, викинувшись з вікна своєї лабораторії. Він так і не побачив тріумфальної ходи свого дітища по світу. 27 жовтня 1938 року керівники фірми «Дюпон де Немур» оголосили про винахід нейлону. А у 1939 році нейлон надійшов у продаж в одному з універмагів Вілмінгтона у США. Це були перші в світі нейлонові панчохи, що стали сенсацією. Через усього півроку в Нью-Йорку за один лише день розпродажу було продано 5 мільйонів пар панчіх.

У 1951 році Лайнус Полінг - американський хімік, кристалограф, лауреат двох Нобелівських премій - з хімії та премії миру, член Національної академії наук США, іноземний член Лондонського королівського товариства - і Роберт Корі - німецький біохімік, лауреат Нобелівської премії з хімії - теоретично обґрунтували форми вторинної структури білків.

У 1956 році в США був запатентований мережевий кабель для комп'ютерів.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 28 лютого вшановує пам'ять апостола від сімдесяти Онисима, якого вважають покровителем овець. Через це в народі день назвали «Онисим Вівчарник».

Що сьогодні не можна робити

Не будуйте плани на майбутнє - вони не здійсняться.

Прикмети на 28 лютого

Читайте такожВеликий піст 2021: що не можна робити та їсти, харчування по дняхЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- яка погода сьогодні, такою вона буде у вересні;

- на небі багато зірок - цього року буде активно рости отара овець;

- мало снігу - наступного року буде поганий урожай.

28 лютого іменини

Іменини у Єфросинії, Івана, Онисима, Пафнутія, Євсевія, Семена, Миколи, Афанасія, Павла, Михайла, Петра, Олексія та Арсенія.

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Автор: Нана Чорна