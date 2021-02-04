Яке свято 4 лютого 2021
Цього дня в світі відзначаються День народження гумових калош, Свято гарного настрою, День чудових диваків, Всесвітній день боротьби з раковими захворюваннями і День неандертальця.
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В Японії - Свято початку весни, у США - День Рози Паркс, День подяки листоноші, День фаршированих грибів, День створення вакууму, День домашнього супу, в Канаді - День светра, у Шрі-Ланці - День незалежності, у Тайвані - День фермера, в Анголі - День збройної боротьби.
Пам'ятні дати 4 лютого, річниці та події
У 1789 році 4 лютого колегія вибірників обрала Джорджа Вашингтона першим президентом США.
У 1794 році під час Великої Французької революції Національний конвент 4 лютого скасував рабство у Франції та її колоніях.
У 1824 році американський винахідник і бізнесмен Чарльз Гудріч із Бостона, ім'ям якого названа одна з провідних світових компаній з виробництва автомобільних шин, представив публіці гумові калоші. Гудієр відкрив спосіб вулканізації каучуку, що надавав виробам еластичність. Так і з'явилася гума. Що стосується калош, то патент на цей винахід Гудієр продав, причому вигідно.
4 лютого 1857 року в Бонні на засіданні Нижньорейнського товариства природознавців і лікарів відбулося представлення знайденого викопного черепа стародавньої людини, названого за місцем виявлення - долина Неандерталь у Німеччині - «неандертальцем». Представили знахідку професор Йоганн Карл Фульротт і палеонтолог Герман Шафгаузен. Довгий час вважалося, що неандертальці передували появі людини сучасного типу. Але в 2006 році вченим вдалося розшифрувати гени неандертальців, у результаті чого з'ясувалося, що генетична розбіжність між сучасними людьми і неандертальцями становить 500 тисяч років. Учені вважають, що неандертальці деякий час жили одночасно з іншим типом «людини розумної» – кроманьйонцем, останки якого вперше були знайдені в печері Кро-Маньйон у Франції. Зовнішній вигляд і мозок у кроманьйонців був як у сучасних людей, вони вважаються нашими прямими предками.
У 1941 році американський хімік Рой Планкетт отримав патент на виготовлення тетрафторетиленового полімеру - тефлону.
У 1945 році в Лівадійському палаці відкрилася Ялтинська конференція. Глави США, Британії та СРСР - Рузвельт, Черчілль і Сталін обговорювали питання беззастережної капітуляції Німеччини та її подальший розділ на чотири зони окупації. Розглядалося і польське питання-перерозподіл території країни, а також обговорювалося проведення першої конференції Організації Об'єднаних Націй у Сан-Франциско. Сталін запропонував, що СРСР почне воєнні дії проти Японії після поразки Німеччини й окупує частину Кореї. Його колеги погодилися і вирішили розділити країну на дві зони по 38-й паралелі.
У 1976 році 4 лютого в Гватемалі стався наймасштабніший в історії землетрус, у результаті якого загинули 23 тисячі людей.
У 1977 році в цей день в результаті аварії ескалатора у Чиказькому метро 11 людей загинули і 180 отримали поранення. Це - найбільший в історії інцидент на метрополітені.
У 2004 році 4 лютого був запущений Facebook. Ця найбільша на сьогодні соціальна мережа в світі була заснована Марком Цукербергом і його сусідами по кімнаті під час навчання в Гарвардському університеті - Едуардо Саверіном, Дастіном Московіцем і Крісом Х’юзом. Спочатку веб-сайт називався Thefacebook і був доступний тільки для студентів Гарвардського університету, потім реєстрацію відкрили для інших вишів Бостона, а потім і для студентів будь-яких навчальних закладів США, що мають електронну адресу в домені .edu. Починаючи з вересня 2006 року, сайт став доступний для всіх користувачів Інтернету віком від 16 років, які мають адресу електронної пошти. Facebook входить до п'ятірки найбільш відвідуваних веб-сайтів світу. Його аудиторія - понад 2 мільярди людей. Компанія Facebook Inc. є власником інших популярних сервісів, таких як Instagram, WhatsApp. Завдяки цьому сайту Марк Цукерберг у 23 роки став наймолодшим мільярдером планети.
Яке сьогодні церковне свято
Православна церква 4 лютого вшановує пам'ять святого Тимофія, який був не тільки апостолом від 70-ти, але ще й єпископом. Тимофіївські морози вважалися одними з найсильніших. А ще день називали Напівзимником - саме сьогодні наставала половина зими.
Що сьогодні не можна робити
Не можна виносити сміття з дому, особливо ввечері. Так ви можете віддати своє щастя.
Прикмети на 4 лютого
Читайте такожЗимові свята 2021: повний календар на січень і лютийЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:
- сильний мороз - до швидкої весни;
- скло запотіває під час морозу - до потепління;
- морозні візерунки на вікні розташовані вертикально - холоди ще довго триватимуть, а якщо горизонтально - потеплішає;
- багато снігу - до хорошого врожаю зернових.
4 лютого іменини
Іменини у Тимофія, Георгія, Петра, Юхима, Анастасії, Йосипа і Миколи.
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