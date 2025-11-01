Хрещення проходило у Михайлівському золотоверхому монастирі.

Українська телеведуча і блогерка Леся Нікітюк та її наречений Дмитро Бабчук похрестили свого маленького сина.

38-річна зірка розповіла у своєму Instagram-акаунті, що таїнство відбулося днями у Михайлівському золотоверхому монастирі. За словами Нікітюк, всі синоптики прогнозували дощ, але день видався на диво сонячним. Вона поділилася кадрами з церемонії.

Тим часом її обранець вирішив вперше розкрити ім'я їхнього малюка - хлопчика назвали Оскаром:

"До сьомого коліна всіх чоловіків у моїй родині називали лише двома іменами - Михайло і Дмитро. Прадід - Михайло, дід - Дмитро, батько - Михайло, я - Дмитро. Відповідно, сина я назвав Оскар. Тому прошу вітати поважного козака - Бабчука Оскара Дмитровича".

Нагадаємо, телеведуча Леся Нікітюк вперше стала мамою 15 червня цього рокку. Батьком дитини є її наречений, військовослужбовець Збройних сил Українии Дмитро Бабчук. У мережі Нікітюк багато розповідала про сина, однак тримала його ім'я та обличчя у секреті.

