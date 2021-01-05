5 січня - 5-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 360 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 23 грудня Юліанського календаря.

Яке свято 5 січня 2021

Цього дня у світі відзначаються Міжнародний розвантажувальний день, День маленьких історій і Міжнародний день бойскаутів.

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У США - День кето-дієти, День збитих вершків, День сценариста, День птахів, у Білорусі - День банківських і фінансових працівників, День працівників соціального захисту, в Китаї - Фестиваль льоду і снігу, в Іспанії - Кавалькада царів-волхвів, в Індії - День народження гуру Гобінда Сінха, в Японії - День полуниці.

Пам'ятні дати 5 січня, річниці та події

5 січня 1769 року шотландський інженер, винахідник-механік Джеймс Ватт отримав патент на свою унікальну парову машину подвійної дії. Цей винахід поклав початок промислової революції спочатку в Англії, а потім і в усьому світі. Ватт був членом Единбурзького Королівського товариства, Лондонського королівського товариства, Паризької академії наук. Він ввів першу одиницю потужності - кінську силу. Його ім'ям названа офіційна міжнародна одиниця потужності - ват.

5 січня 1933 року почалося будівництво підвісного мосту над протокою «Золоті ворота». Він з'єднав місто Сан-Франциско і південну частину округу Марін, поруч із передмістям Саусаліто. 27 травня 1937 року о 6 годині ранку міст «Золоті ворота» відкрили спочатку для пішоходів, а через 12 годин і для транспорту. З моменту відкриття і до 1964 року міст був найбільшим висячим мостом у світі. Він захоплює своїми розмірами: довжина - понад 2,7 км з 1280 метровим підвісним прольотом, висота у середині прольоту - 66 м, висота двох головних опор – 230 м, маса моста – 894 500 тонн. За свою красу міст отримав масу призів. Він - один із найбільш впізнаваних мостів у світі.

У 1972 році в цей день у США почалися роботи зі створення багаторазового транспортного космічного корабля (шатла).

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 5 січня вшановує пам'ять святого Феодула і ще 9 мучеників. У народі день назвали «Федул зимовий».

Що сьогодні не можна робити

Не можна працювати з гострими предметами. Якщо має бути серйозна операція, то краще її перенести на інший день.

Прикмети на 5 січня

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З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- яка погода на Федула - таким буде листопад;

- сильний вітер - рік буде врожайним.

5 січня іменини

Іменини у Івана, Феоктиста, Нифонта, Павла і Василя.

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Автор: Нана Чорна