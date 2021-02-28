Міжнародний жіночий день викликає багато дискусій у суспільстві.

Щорічно в березні українці відзначають не тільки довгоочікуване настання весни, а й Міжнародний жіночий день. Це офіційне свято є вихідним днем в декількох країнах світу, в тому числі і в Україні. У суспільстві вже кілька років йдуть дискусії про свято 8 березня - чи варто робити цей день вихідним. Багато людей виступають проти "гендерних" свят або пропонують відзначати їх неофіційно.

Чи буде 8 березня вихідним у 2021 році

Попри безліч суперечок про це свято, далі розмов пропозиції скасувати вихідний день не зайшли. Поки що невідомо, як складеться доля свята в майбутньому. Але цього року Міжнародний жіночий день подарує нам єдиний додатковий вихідний у березні. Свято випадає на понеділок, тому відпочивати ми будемо три дні поспіль - 6, 7 і 8 березня.

І хоча інших додаткових вихідних у березні не передбачається, цей місяць сповнений церковних свят. З 8 по 14 березня відзначається Масляна, 14 березня ми зустрінемо Прощену неділю, а 15 березня починається Великий піст. Також в ніч з 29 на 30 березня українці переводять годинник на літній час.

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Автор: Катерина Пулатова