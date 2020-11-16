Різдвяний піст в Україні триває з 28 листопада по 6 січня.

Обряд хрещення дуже важливий для будь-якого християнина, адже в цей день дитина очищається від первородного гріха, наближається до Бога і готується до нового духовного життя. Багатьох батьків цікавить питання: чи можна хрестити дитину під час Різдвяного посту.

Чи можна хрестити дітей в піст

Православна церква має однозначну відповідь на це питання: хрестити дитину можна в будь-який день року, в тому числі під час посту перед Різдвом і перед Великоднем.

Найближчий Різдвяний піст буде з 28 листопада 2020 року по 6 січня 2021 року. У будь-який день посту можна хрестити малюка. Кращі дні для хрещення - субота і неділя. У вихідні церковні служби тривають менше, і у священника буде більше часу для здійснення хрещення.

Які є обмеження на хрещення в піст

Хрещення дітей в піст має свої обмеження, які стосуються святкування обряду. На святковому столі під час посту повинні бути тільки пісні страви. Під час святкування Хрестин слід відмовитися від м'яса і жирних страв, алкоголю, галасливих урочистостей.

Якщо ви не готові дотримуватися обмежень під час свята - краще відкладіть хрестини на час після посту. Поспішати ні до чого, адже хрестити дитину можна в будь-якому віці.

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Автор: Катерина Пулатова