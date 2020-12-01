Компанія привітала користувачів з майбутніми святами грудня.

Компанія Гугл 1 грудня на головній пошуковій сторінці представила новий Дудл (листівку) December global holidays, присвячений міжнародним святам у грудні. У перший місяць зими відзначається безліч як регіональних свят, так і всесвітньо відомих.

Міжнародні свята в грудні

Різдво - день народження Ісуса Христа вважається найбільшим християнським святом у році. Дата Різдва відрізняється серед різних конфесій. Католики і більшість протестантів відзначають Різдво 25 січня за григоріанським календарем, за яким також живе майже весь світ. У православних християн дата Різдва встановлена 7 січня за старим, юліанським календарем, який відрізняється від григоріанського на 13 днів.

Читайте такожЗ першим днем зими-яскраві листівки та вітальні віршіНезалежно від конфесії, Різдво залишається великим святом для всіх віруючих. У США це свято відзначається набагато пишніше і голосніше, ніж Новий рік. Саме на Різдво, а не на Новий рік, американці прикрашають ялинку і чекають Санта-Клауса з мішком подарунків для дітей.

Ханука - єврейське свято на честь очищення храму в Єрусалимі і перемоги над греками. У 2020 році відзначається іудеями з 10 по 18 грудня. У цей день євреї накривають святковий стіл, запалюють свічки вдома і відвідують синагогу.

Омісока - японське свято, присвячене зустрічі нового року і проводжанню старого. Відзначається 31 грудня. В останній вечір року вся сім'я збирається за спільною вечерею і їсть локшину без добавок. Також в цей день заведено відвідувати храм.

Новий Рік - головне свято в році в українців та інших східноєвропейських народів. У нашій країні зустрічати новорічну ніч прийнято з великим розмахом, а очікують це свято ще з кінця осені. Проте в більшості країн світу Новий рік вважається звичайним святом, а в деяких країнах він навіть не передбачає вихідний.

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Автор: Катерина Пулатова