Сьогодні власниці цього імені відзначають свої іменини.

3 січня власниці імен Юлія, Юліана та Уляна відзначають свої іменини. Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Іуліанії Вяземської і Новотрожської.

Значення імені Юлія з грецької - "кучерява", "пухнаста", а з латинської - "липнева" або "з роду Юліїв". Юлія - це товариська, справедлива, щедра і трохи примхлива дівчина. У неї багато шанувальників серед чоловіків. Юля - це віддана подруга і дуже надійна людина. Інші дні іменин Юлії відзначаються також 29 липня, 15 січня, 17 березня, 31 серпня, 14 листопада.

Привітання з іменинами Юлії

Хай Юлю нашу ангел вберігає,

В усьому завжди їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе, що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

Юлія. З Днем Ангела вітаю!

Щастя й радості бажаю,

Любові, душевного тепла,

В справах всіх – лише хвала!

Ангел, що з тобою поруч

Нехай в житті тебе веде,

І всі проблеми і негоди

Легким жестом відведе.

В Древнем Риме имя зародилось,

От латинского - кудрявая, пушистая,

Как янтарь на солнце заискрилась,

Как звезда сияешь, серебристая...

Талисман твой - виноградная лоза,

Расцветет при бережном уходе,

И характер, словно грозная гроза,

Ты как ветер, устремляешься к свободе...

Юля, Юлечка - умеешь зажигать,

Ты весь мир теплом и позитивом,

Я желаю бед тебе не знать,

И всегда быть яркой и красивой!

Я Юле желаю добра и удачи,

Пусть только от счастья глаза ее плачут,

Не будет досадных в судьбе поражений,

И жизнь принесет океан наслаждений.

Улыбка и радость не сходят с лица,

Любовь и везенье не знают конца,

Всегда оставаться красивой и яркой,

И получать дорогие подарки!

Юлія, з Днем ангела тебе,

З святом цим я привітаю,

Хай в усьому повезе

Я ж від себе побажаю:

Чистого неба і сонячних днів,

Вірних, чуйних друзів,

Радісних і добрих снів,

Й сміх дзвінкий в окрузі.

Всі тобі, Юля, побажання:

Благодаті і признання,

Будь щаслива та красива,

Всіма щиро визнана!

Нехай тебе чекає радість, удача,

Збудеться мрія на додачу,

Щоб жила ти у достатку,

В теплоті, добрі та в статках!

Привітання Юлії в прозі

Вітаю тебе, дорога Юленька. Хочу побажати неймовірно щасливого життя, наповненого успіхом, веселощами, добром і радістю. Нехай твоя любов буде чистою і світлою, нехай душа радіє кожному світанку і заходу, нехай серце прагне до добрих вчинків і вічного блага.

***

Юлія, бажаю тобі успіхів гори, щоб кожен день приносив перемоги, і підкорялися тобі нові вершини. Нехай твої таланти приносять величезні плоди, розвиваючись щодня. Бажаю непохитного щастя, безмірної любові і завжди відмінного настрою. Зі святом!

***

Дорога Юлія, з іменинами тебе! Твоя дотепність і твоя життєва енергія, твій пекучий інтерес до життя і твоя глибина, твої чесноти і таланти притягують до себе як магніт. Ти гідна всього найкращого! Бажаємо тобі працювати на престижній посаді, в хороших умовах, рости і розвиватися, мати щасливі стосунки і будинок мрії. Ти гідна найкращого чоловіка і нехай він буде поруч з тобою! Успіхів і достатку тобі у всіх сферах!

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Автор: Катерина Пулатова