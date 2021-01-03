3 січня власниці імен Юлія, Юліана та Уляна відзначають свої іменини. Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Іуліанії Вяземської і Новотрожської.
Значення імені Юлія з грецької - "кучерява", "пухнаста", а з латинської - "липнева" або "з роду Юліїв". Юлія - це товариська, справедлива, щедра і трохи примхлива дівчина. У неї багато шанувальників серед чоловіків. Юля - це віддана подруга і дуже надійна людина. Інші дні іменин Юлії відзначаються також 29 липня, 15 січня, 17 березня, 31 серпня, 14 листопада.
Привітання з іменинами Юлії
Хай Юлю нашу ангел вберігає,
В усьому завжди їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе, що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
Юлія. З Днем Ангела вітаю!
Щастя й радості бажаю,
Любові, душевного тепла,
В справах всіх – лише хвала!
Ангел, що з тобою поруч
Нехай в житті тебе веде,
І всі проблеми і негоди
Легким жестом відведе.
В Древнем Риме имя зародилось,
От латинского - кудрявая, пушистая,
Как янтарь на солнце заискрилась,
Как звезда сияешь, серебристая...
Талисман твой - виноградная лоза,
Расцветет при бережном уходе,
И характер, словно грозная гроза,
Ты как ветер, устремляешься к свободе...
Юля, Юлечка - умеешь зажигать,
Ты весь мир теплом и позитивом,
Я желаю бед тебе не знать,
И всегда быть яркой и красивой!
Я Юле желаю добра и удачи,
Пусть только от счастья глаза ее плачут,
Не будет досадных в судьбе поражений,
И жизнь принесет океан наслаждений.
Улыбка и радость не сходят с лица,
Любовь и везенье не знают конца,
Всегда оставаться красивой и яркой,
И получать дорогие подарки!
Юлія, з Днем ангела тебе,
З святом цим я привітаю,
Хай в усьому повезе
Я ж від себе побажаю:
Чистого неба і сонячних днів,
Вірних, чуйних друзів,
Радісних і добрих снів,
Й сміх дзвінкий в окрузі.
Всі тобі, Юля, побажання:
Благодаті і признання,
Будь щаслива та красива,
Всіма щиро визнана!
Нехай тебе чекає радість, удача,
Збудеться мрія на додачу,
Щоб жила ти у достатку,
В теплоті, добрі та в статках!
Привітання Юлії в прозі
Вітаю тебе, дорога Юленька. Хочу побажати неймовірно щасливого життя, наповненого успіхом, веселощами, добром і радістю. Нехай твоя любов буде чистою і світлою, нехай душа радіє кожному світанку і заходу, нехай серце прагне до добрих вчинків і вічного блага.
***
Юлія, бажаю тобі успіхів гори, щоб кожен день приносив перемоги, і підкорялися тобі нові вершини. Нехай твої таланти приносять величезні плоди, розвиваючись щодня. Бажаю непохитного щастя, безмірної любові і завжди відмінного настрою. Зі святом!
***
Дорога Юлія, з іменинами тебе! Твоя дотепність і твоя життєва енергія, твій пекучий інтерес до життя і твоя глибина, твої чесноти і таланти притягують до себе як магніт. Ти гідна всього найкращого! Бажаємо тобі працювати на престижній посаді, в хороших умовах, рости і розвиватися, мати щасливі стосунки і будинок мрії. Ти гідна найкращого чоловіка і нехай він буде поруч з тобою! Успіхів і достатку тобі у всіх сферах!
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