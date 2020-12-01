У кого іменини сьогодні / фото ua.depositphotos.com
Православна церква кожен день року присвячує деяким святим і великомученикам. Дні шанування святих позначаються в церковному календарі. Зі списку іменин за день народження дитини батьки вибирають ім'я для малюка. Так у дитини з'явиться свій Ангел-хранитель, який буде супроводжувати її по життю і захищати від нещасть.
Чоловічі іменини 1 грудня
Микола: форма давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".
Роман: походить від латинського romanus - "римський", "з Риму", "римлянин".
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