Сьогодні відзначають іменини 2 чоловічих імені.

Православна церква кожен день року присвячує деяким святим і великомученикам. Дні шанування святих позначаються в церковному календарі. Зі списку іменин за день народження дитини батьки вибирають ім'я для малюка. Так у дитини з'явиться свій Ангел-хранитель, який буде супроводжувати її по життю і захищати від нещасть.

Чоловічі іменини 1 грудня

Микола: форма давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".

Роман: походить від латинського romanus - "римський", "з Риму", "римлянин".

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Автор: Катерина Пулатова