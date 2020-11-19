Серед православних існує традиція називати дітей на честь святих, яких вшановує церква в день народження малюка. Таким чином у новонародженого з'явиться свій Ангел-хранитель і небесний захист від нещасть. Тезки святих відзначають свої іменини в той день шанування святого, який найближче до дати народження.
Календар церковних іменин допоможе вибрати ім'я для хлопчика і дівчинки і підкаже, у яких Імен день ангела. Сьогодні відзначається 17 іменин: 11 чоловічих і 6 жіночих.
Чоловічі іменини 19 листопада
Анатолій: походить від давньогрецького анатолі - "світанок", "східний", "схід", "схід Сонця".
Арсеній: утворено від давньогрецького імені Арсеніос, від слова арсен - "мужній", "зрілий".
Василь: від давньогрецького імені Басілейос - "царський", "царствений".
Віктор: з латинської victor- "переможець".
Гавриїл: походить від давньоєврейського імені Габріель - "Божий воїн".
Герман: від латинського слова germanus - "братський", "рідний", "справжній".
Костянтин: походить від латинського слова constans - "постійний", "стійкий".
Лука: утворено від латинського lux - "світло".
Микита: від давньогрецького імені Нікетас, що означає "переможець".
Микола: форма давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".
Павла: походить від римського імені Paulus - "молодший"," скромний","малий".
Жіночі іменини 19 листопада
Олександра: жіноча форма імені Олександр, від давньогрецького імені Александрос - "захисник людей".
Єфросинія: від давньогрецького імені Еуфросюне - "веселощі", "радість".
Клавдія: жіноча форма від Клавдій, від латинського слова claudus - "кульгати".
Мотрона: від латинського matrona - "поважна заміжня жінка".
Ніна: від єврейського слова нін - "правнучка", від шумерського нін - "пані".
Серафима: жіночий варіант імені Серафим, від давньоєврейського срафім - "вогняна".
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