Сьогодні святкують свій день ангела 11 чоловічих і 6 жіночих імен.

Серед православних існує традиція називати дітей на честь святих, яких вшановує церква в день народження малюка. Таким чином у новонародженого з'явиться свій Ангел-хранитель і небесний захист від нещасть. Тезки святих відзначають свої іменини в той день шанування святого, який найближче до дати народження.

Календар церковних іменин допоможе вибрати ім'я для хлопчика і дівчинки і підкаже, у яких Імен день ангела. Сьогодні відзначається 17 іменин: 11 чоловічих і 6 жіночих.

Чоловічі іменини 19 листопада

Анатолій: походить від давньогрецького анатолі - "світанок", "східний", "схід", "схід Сонця".

Арсеній: утворено від давньогрецького імені Арсеніос, від слова арсен - "мужній", "зрілий".

Василь: від давньогрецького імені Басілейос - "царський", "царствений".

Віктор: з латинської victor- "переможець".

Гавриїл: походить від давньоєврейського імені Габріель - "Божий воїн".

Герман: від латинського слова germanus - "братський", "рідний", "справжній".

Костянтин: походить від латинського слова constans - "постійний", "стійкий".

Лука: утворено від латинського lux - "світло".

Микита: від давньогрецького імені Нікетас, що означає "переможець".

Микола: форма давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".

Павла: походить від римського імені Paulus - "молодший"," скромний","малий".

Жіночі іменини 19 листопада

Олександра: жіноча форма імені Олександр, від давньогрецького імені Александрос - "захисник людей".

Єфросинія: від давньогрецького імені Еуфросюне - "веселощі", "радість".

Клавдія: жіноча форма від Клавдій, від латинського слова claudus - "кульгати".

Мотрона: від латинського matrona - "поважна заміжня жінка".

Ніна: від єврейського слова нін - "правнучка", від шумерського нін - "пані".

Серафима: жіночий варіант імені Серафим, від давньоєврейського срафім - "вогняна".

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Автор: Катерина Пулатова