У православ'ї кожен день року присвячений певним іменам видатних святих і великомучеників. Тезки святих в день вшанування свого покровителя відзначають свої іменини. Також батьки вибирають для дітей церковні імена. Для цього новонародженого називають одним з імен святих, яких шанують в день народження малюка. Тоді дитина отримає Небесний захист від свого тезки-покровителя, і встановить з ним духовний зв'язок.
Чоловічі іменини 2 грудня
Авдей: від давньоєврейського імені Обадьяху - "слуга Божий", "служитель Бога".
Адріан: форма римського родового імені Hadrianus - "адріатичний", "з берегів Адріатичного моря", форма чоловічого імені Андрій - "сильний", "мужній".
Олександр: сучасний варіант давньогрецького імені Александрос - "захисник людей".
Валентин: від римського родового імені Valens - "здоровий", "сильний", "міцний".
Веніамін: від давньоєврейського імені Біньямін - "син правої руки".
Геннадій: від давньогрецького імені Геннадіос, що походить від геннадас - "благородний", "високонароджений".
Григорій: походить від давньогрецького грігорео - "не спати", "бути пильним".
Денис: форма давньогрецького імені Діонісіос - "належить богу Діонісу".
Дмитро: утворено від давньогрецького імені Деметріос - "присвячений богині Деметрі", "землероб".
Іван, Ян: походить від давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", і від давньоіудейського Іоанн - "помилуваний Богом".
Ігнат: від римського родового імені Egnatius, від латинського слова ignis- "вогонь".
Іларіон: від давньогрецького імені Хіларіон, що походить від хіларос - "радісний, веселий".
Костянтин: від латинського слова constans - "постійний","стійкий".
Леонід: від давньогрецького імені Леонідас - "подібний Леву", "нащадок Лева", "син Лева".
Михайло: форма давньоєврейського імені Міхаель - "подібний Богу", "випрошений у Бога".
Петро: від давньогрецького імені Петрос - "камінь", "твердий", "надійний".
Семен: походить від давньоєврейського імені Шимон - "Бог почув".
Сергій: утворено від римського родового імені Sergius - "знатний", "високий".
Федір, Теодор: сучасні форми грецьких Теодорос і Феодорос - "Божий дар".
Тимофій: від грецького імені Тімотеос- "шануючий Бога".
Як: від давньоєврейського імені Яакоб - "тримається за п'яту".
Читайте також інші новини:
- Вихідні у грудні: як відпочиватимуть українці Цього місяця
- Різдвяний піст 2020: календар харчування по днях, що можна і не можна їсти
- Вихідні на Новий рік у 2021 році: скільки відпочиватимуть українці у січні
- Церковні свята в грудні: православний календар на перший зимовий місяць
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram