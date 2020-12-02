Сьогодні свої іменини відзначають володарі 23 чоловічих імен.

У православ'ї кожен день року присвячений певним іменам видатних святих і великомучеників. Тезки святих в день вшанування свого покровителя відзначають свої іменини. Також батьки вибирають для дітей церковні імена. Для цього новонародженого називають одним з імен святих, яких шанують в день народження малюка. Тоді дитина отримає Небесний захист від свого тезки-покровителя, і встановить з ним духовний зв'язок.

Чоловічі іменини 2 грудня

Авдей: від давньоєврейського імені Обадьяху - "слуга Божий", "служитель Бога".

Адріан: форма римського родового імені Hadrianus - "адріатичний", "з берегів Адріатичного моря", форма чоловічого імені Андрій - "сильний", "мужній".

Олександр: сучасний варіант давньогрецького імені Александрос - "захисник людей".

Валентин: від римського родового імені Valens - "здоровий", "сильний", "міцний".

Веніамін: від давньоєврейського імені Біньямін - "син правої руки".

Геннадій: від давньогрецького імені Геннадіос, що походить від геннадас - "благородний", "високонароджений".

Григорій: походить від давньогрецького грігорео - "не спати", "бути пильним".

Денис: форма давньогрецького імені Діонісіос - "належить богу Діонісу".

Дмитро: утворено від давньогрецького імені Деметріос - "присвячений богині Деметрі", "землероб".

Іван, Ян: походить від давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", і від давньоіудейського Іоанн - "помилуваний Богом".

Ігнат: від римського родового імені Egnatius, від латинського слова ignis- "вогонь".

Іларіон: від давньогрецького імені Хіларіон, що походить від хіларос - "радісний, веселий".

Костянтин: від латинського слова constans - "постійний","стійкий".

Леонід: від давньогрецького імені Леонідас - "подібний Леву", "нащадок Лева", "син Лева".

Михайло: форма давньоєврейського імені Міхаель - "подібний Богу", "випрошений у Бога".

Петро: від давньогрецького імені Петрос - "камінь", "твердий", "надійний".

Семен: походить від давньоєврейського імені Шимон - "Бог почув".

Сергій: утворено від римського родового імені Sergius - "знатний", "високий".

Федір, Теодор: сучасні форми грецьких Теодорос і Феодорос - "Божий дар".

Тимофій: від грецького імені Тімотеос- "шануючий Бога".

Як: від давньоєврейського імені Яакоб - "тримається за п'яту".

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Автор: Катерина Пулатова