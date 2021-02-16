Іменини - це духовний день народження християнина.

Календар іменин на місяць від УНІАН підкаже вам, як назвати дитину, народжену в цьому місяці. Для цього малюкові дають ім'я одного зі святих, чия пам'ять шанується церквою в його день народження. Якщо в день народження хлопчика або дівчинки не відзначаються чоловічі або жіночі іменини, то беруть ім'я з найближчих до дати іменин. Раз на рік християни святкують свої іменини - в той День ангела свого імені, який найближче до Дня народження.

Іменини в березні: календар чоловічих і жіночих іменин

1 березня: Данило, Єремій, Ілля, Макар, Павло, Самуїл, Юліан.

2 березня: Михайло, Микола, Павло, Роман, Теодор, Федір, Анна, Маріанна, Марія, Пульхерія.

3 березня: Василь, Віктор, Володимир, Вольдемар, Кузьма, Лев, Павло.

4 березня: Архип, Богдан, Дмитро, Євген, Макар, Максим, Микита, Теодор, Федір.

5 березня: Антон, Афанасій, Василь, Давид, Денис, Іван, Гнат, Лев, Леонтій, Лука, Микола, Сава, Сергій, Теодор, Тихон, Федір, Філіп, Фома, Ян, Ярослав.

6 березня: Олександр, Георгій, Григорій, Данило, Єгор, Захар, Іван, Костянтин, Остап, Павло, Тимофій, Ян, Ольга.

7 березня: Андрій, Афанасій, Віктор, Володимир, Вольдемар, Іван, Йосип, Михайло, Микола, Сергій, Степан, Теодор, Федір, Філіп, Ян, Аріна, Варвара, Єлизавета, Ірина, Парасковія.

8 березня: Олександр, Олексій, Дем'ян, Іван, Клим, Кузьма, Михайло, Микола, Сергій, Ян, Матрона.

9 березня: Іван, Іларіон, Ян.

10 березня: Олександр, Антон, Євген, Тарас, Теодор, Федір.

11 березня: Іван, Микола, Петро, Севастьян, Сергій, Ян, Анна.

12 березня: Макар, Михайло, Петро, Степан, Тимофій, Юліан, Яків.

13 березня: Арсеній, Василь, Нестор, Микола, Симон, Кіра, Марина.

14 березня: Олександр, Антон, Василь, Веніамін, Іван, Михайло, Нестор, Петро, Ян, Олександра, Анна, Антоніна, Дарина, Євдокія, Мотрона, Надія, Ольга.

15 березня: Арсеній, Богдан, Йосип, Микола, Сава.

16 березня: Михайло, Марта, Марфа.

17 березня: Акакій, Олександр, Василь, В'ячеслав, Георгій, Григорій, Данило, Єгор, Павло, Яків, Уляна, Юліана.

18 березня: Адріан, Георгій, Давид, Єгор, Іван, Кирило, Костянтин, Лука, Марк, Микола, Теодор, Федір, Ян, Іраїда.

19 березня: Аркадій, Костянтин, Максим, Теодор, Федір, Юліан, Олена, Олена, Ілона.

20 березня: Василь, Євген, Омелян, Лаврентій, Нестор, Микола, Ніл, Павло, Еміль, Анна, Антоніна, Євдокія, Катерина, Катаріна, Ксенія, Марія, Мотрона, Надія, Оксана.

21 березня: Афанасій, Володимир, Вольдемар, Дементій, Іван, Ян.

22 березня: Акакій, Олександр, Олексій, Афанасій, Валерій, Дмитро, Іван, Іраклій, Кирило, Леонтій, Михайло, Микола, Петро, Сергій, Тарас, Ян, Олександра, Наталя.

23 березня: Віктор, Георгій, Денис, Дмитро, Єгор, Іван, Леонід, Марк, Михайло, Павло, Ян, Анастасія, Василиса, Галина, Ніка.

24 березня: Василь, Георгій, Єгор, Юхим, Іван, Ян, Сабіна.

25 березня: Олександр, Володимир, Вольдемар, Григорій, Дмитро, Іван, Костянтин, Семен, Сергій, Ян.

26 березня: Олександр, Григорій, Михайло, Микола, Христина.

27 березня: Михайло, Ростислав.

28 березня: Олександр, Олексій, Денис, Михайло, Тимофій, Еммануїл.

29 березня: Олександр, Денис, Омелян, Іван, Павло, Роман, Трохим, Еміль, Юліан, Ян.

30 березня: Олександр, Олексій, Віктор, Гавриїл, Макар, Павло.

31 Березня: Данило, Дмитро, Кирило, Трохим, Наталя.

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Автор: Катерина Пулатова