Іменини-це день пам'яті свого однойменного святого.

За давньою церковною традицією кожен день року присвячений іменинам - дням пам'яті святих і мучеників з певними іменами. У день іменин люди звертаються до свого святого тезки з молитвою і проханнями про міцне здоров'я. Віруючі батьки можуть дати дитині церковне ім'я. Для цього зі списку іменин за день народження малюка вибирають одне ім'я для дитини. Якщо в день народження хлопчика або дівчинки не відзначаються іменини - вибирають ім'я з найближчих до дати народження іменин. У день іменин християнин знаходить духовну єдність зі своїм святим.

Календар іменин на лютий 2021 року

1 лютого - Антон, Арсеній, Єфим, Макар, Марк, Микола, Петро, Сава, Теодор, Федір.

2 лютого - Єфим, Захар, Лаврентій, Лев, Павло, Інна, Римма.

3 лютого - Євген, Іван, Ілля, Максим, Ян, Агнія, Анна.

4 лютого - Гавриїл, Георгій, Єгор, Єфим, Іван, Йосип, Леон, Леонтій, Макар, Микола, Петро, Тимофій, Еммануїл, Яків, Ян.

5 лютого - Геннадій, Клим, Серафим, Теодор, Федір, Євдокія, Катерина, Катаріна, Міліца.

6 лютого - Денис, Іван, Микола, Павло, Тимофій, Ян, Ксенія, Оксана.

7 лютого - Олександр, Анатолій, Борис, Віталій, Володимир, Вольдемар, Григорій, Дмитро, Петро, Степан, Фелікс, Філіп.

8 лютого - Аркадій, Гавриїл, Давид, Іван, Йосип, Клим, Петро, Семен, Теодор, Федір, Ян, Марія.

9 лютого - Дмитро, Іван, Петро, Ян.

10 лютого - Варфоломій, Володимир, Вольдемар, Георгій, Єгор, Гнат, Леонтій, Теодор, Федір, Ольга.

11 лютого - Дмитро, Іван, Гнат, Костянтин, Лаврентій, Леонтій, Лука, Роман, Юліан, Яків, Ян.

12 лютого - Василь, Володимир, Вольдемар, Григорій, Іван, Максим, Петро, Степан, Теодор, Федір, Ян, Пелагея.

13 лютого - Афанасій, Віктор, Іван, Ілля, Микита, Ян.

14 лютого - Василь, Гавриїл, Давид, Микола, Петро, Семен, Тимофій.

15 лютого - Василь.

16 лютого - Адріан, Володимир, Вольдемар, Іван, Михайло, Микола, Павло, Роман, Семен, Симон, Тимофій, Ян, Анна.

17 лютого - Олександр, Олексій, Андрій, Аркадій, Борис, Василь, Георгій, Дмитро, Єгор, Ібрагім, Іван, Йосип, Кирило, Михайло, Микола, Остап, Петро, Серафим, Сергій, Теодор, Федір, Юрій, Ян, Анна, Катерина, Катаріна.

18 лютого - Антон, Макар, Михайло, Агата, Олександра, Василіса.

19 лютого - Олександр, Анатолій, Арсеній, Василь, Дмитро, Іван, Максим, Севастьян, Юліан, Ян, Христина, Марія, Марта, Марфа.

20 лютого - Олександр, Олексій, Лука, Петро.

21 лютого - Олександр, Андрій, Захар, Макар, Петро, Сава, Семен, Сергій, Степан, Теодор, Федір.

22 лютого - Василь, Геннадій, Іван, Інокентій, Петро, Тихон, Ян.

23 лютого - Аким, Антон, Аркадій, Василь, Геннадій, Герман, Григорій, Іван, Лука, Марк, Петро, Прохор, Семен, Ян, Анна, Валентина, Галина.

24 лютого - Всеволод, Гавриїл, Георгій, Дмитро, Єгор, Захар.

25 лютого - Олексій, Антон, Євген, Марія.

26 лютого - Артем, Василь, Володимир, Вольдемар, Гавриїл, Євген, Іван, Леонтій, Мартін, Михайло, Микола, Павло, Семен, Степан, Тимофій, Ян, Анна, Аріна, Віра, Зоя, Ірина, Світлана, Фотінія.

27 лютого - Георгій, Єгор, Ібрагім, Кирило, Костянтин, Михайло, Рафаель, Теодор, Федір.

28 Лютого - Олексій, Арсеній, Опанас, Іван, Михайло, Микола, Петро, Семен, Ян, Єфросинія, Софія.

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Автор: Катерина Пулатова