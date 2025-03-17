Народне свято 17 березня має кілька звичаїв і суворих заборон.

Сьогоднішня дата відома цікавими народними звичаями та прикметами. Ми розповіли, яке свято 17 березня настає у світі та в Україні, чого не можна робити та які відомі люди народилися цього дня.

Яке сьогодні свято церковне

За новим календарем свято сьогодні - церковний день пам'яті святого Олексія, людини Божої. Йому моляться про зцілення тяжких недуг, розраду в горі, захист від несправедливості. За старим календарем віряни вшановують преподобного Герасима на Йордані.

Раніше ми докладно писали, яке сьогодні церковне свято настає у християн.

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Яке сьогодні свято в Україні

Офіційне свято сьогодні в Україні - День мобілізаційного працівника або День військкомату. У це свято прийнято вітати професіоналів, які забезпечують мобілізацію новобранців в українську армію.

З видатних українців народилися сьогодні біохімік Олександр Бах, письменники Юрій Дольд-Михайлик і Олесь Бабій, журналістка і перекладачка Надія Суровцова, священик Августин Волошин, антрополог Хведір Вовк.

Яке сьогодні свято у світі

В Ірландії відзначають 17 березня свято День святого Патрика. Через яскраві традиції та веселі розваги святкування стало популярним у всьому світі.

Також у світі відомі сьогодні свята День жайворонка, День смаженої риби, День ірландської їжі, День тайського боксу.

Серед відомих світових особистостей народилися 17 березня король Шотландії Яків IV, інженер Готтліб Даймлер, письменник Вільям Гібсон, актор Курт Рассел, модельєр Александр Макквін, співачка Граймс.

Що за свято сьогодні за народним календарем

У народі свято сьогодні відоме під назвою Олекса Теплий. Часто в цей день приходить довгоочікуване потепління. Наші пращури проводили ритуал для приваблення тепла - діставали літні речі зі скрині та гасили вогонь у печі. Батькам цей день рекомендується провести разом із дитиною.

На Олексія українці починають збирати березовий сік. Цей напій сьогодні вважається особливо корисним для здоров'я. А у садівників починається сезон посадки молодих саджанців.

Що не можна робити сьогодні - заборони та прикмети

Щоб не порушити заборони цього дня, варто пам'ятати, яке сьогодні свято відзначають у народі. Цього дня не можна ображати дітей, кричати на них і піднімати руку. Також батькам заборонено позичати і віддавати речі дитини, навіть непотрібні, інакше накличуть біду на малюка.

Про цю дату є такі погодні прикмети:

якщо день теплий, то більше заморозків не буде;

птахи починають будувати гнізда - до поліпшення погоди:

пішов дощ - до врожайного року;

якщо зацвіла верба, то вже можна сіяти зерно.

Погода 17 березня в усій Україні буде прохолодною і похмурою. У західних і частково в центральних областях очікується мокрий сніг із дощем.

У кого День ангела сьогодні

За новим стилемДень ангела 17 березня відзначають Віктор, Гавриїл, Макар, Олександр, Олексій, Павло.

За старим стилем у свято 17 березня вітають власників імен Акакій, Василь, В'ячеслав, Георгій, Григорій, Данило, Єгор, Олександр, Павло, Яків, Уляна, Юліана.

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