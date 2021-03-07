Весна поволі вступає у свої права й уже відчутні перші її подихи. Ось уже на порозі головне березневе свято – Міжнародний жіночий день.
Читайте такожМіжнародний жіночий день - історія свята і головні традиції 8 березня8 березня – свято прекрасної половини людства, день, коли для жінок дуже важливі почуття, які проявляють до них чоловіки. Цього весняного дня дівчата традиційно отримують безліч компліментів і привітань, їх обдаровують квітами та солодощами.
Сповна ж відсвяткувати цей день дозволяє ще й те, що 8 березня буде офіційним вихідним днем.
УНІАН зробив добірку красивих, яскравих та милих вітальних листівок зі святковим Міжнародним жіночим днем.
З 8 березня – картинки та листівки
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