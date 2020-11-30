Він є своєрідним продовженням "Чорної п'ятниці", проте має свої відмінності.

Листопад примітний тим, що наприкінці цього місяця відбуваються грандіозні розпродажі. Багато людей знають про "Чорну п'ятницю", однак про Кіберпонеділок відомо значно менше.

Що таке Кіберпонеділок

Кіберпонеділок можна вважати аналогом і своєрідним продовженням "Чорної п'ятниці", коли в магазинах пропонуються акції та розпродажі. Однак, на відміну від п’ятничного розпродажу, в понеділок покупки здійснюються онлайн.

Читайте такожРіздвяний піст 2020-2021: що не можна робити та їсти, харчування по дняхУ 2020 році Кіберпонеділок припадає на сьогодні, 30 листопада.

Виник Кіберпонеділок приблизно 15 років тому. Він був вигаданий заповзятливими продавцями спеціально для офісних працівників, які після розпродажів у "Чорну п'ятницю" повертаються в понеділок до своїх офісів і за інерцією продовжують робити покупки зі службових комп'ютерів.

З розвитком онлайн-шопінгу цей день став не менш важливим, ніж "Чорна п'ятниця", і проходить у багатьох магазинах. Також цього дня зростає запит на техніку, оскільки люди часто помилково пов'язують назву Кіберпонеділок зі знижками на гаджети й електроніку.

Кіберпонеділок в Україні: як підготуватися

Аби під час знижок не витратити всі гроші, накупивши безліч речей як потрібних, а також навіть не потрібних, до Кіберпонеділка треба підготуватися заздалегідь.

Насамперед слід спланувати бюджет і визначити грошовий максимум, який готові витратити на покупки в магазинах.

Також потрібно скласти список бажаних речей, розподіливши їх за важливістю. Звернути увагу на їхню вартість, щоб потім не стати жертвою маркетологів.

Варто порівняти ціни й характеристики товару в різних магазинах або у продавців. Не буде зайвим вивчити коментарі та відгуки про продукцію.

Якщо ж товар замовляється з іншої країни, прорахуйте його доставку.

Чого очікувати від Кіберпонеділка у 2020 році

Через пандемію коронавірусу та запроваджений карантин багато продажів перемістилися саме в онлайн. Торгові майданчики, своєю чергою, оголошують про акції та знижки в мережі ще напередодні розпродажів.

Зазвичай на розпродажах люди купують одяг, взуття, дитячі товари та іграшки, косметику й парфумерію, а також смартфони, комп'ютери та побутову техніку.

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Автор: УНІАН