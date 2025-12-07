У чоловіка залишилися дружина та двоє дітей.

Сьогодні вдень Україну шокувала новина про смерть лідера гурту ADAM Михайла Клименка, який декілька місяців боровся з важкою хворобою.

Інші співаки, музиканти та просто медійні люди, які були знайомі з виконавцем, публічно реагують на його смерть. УНІАН зібрав перші реакції на втрату для музичного світу.

Український співак і композитор Олександр Пономарьов опублікував у своєму Instagram-акаунті їхнє з Михайлом спільне фото та розповів, що вони були знайомі десятки років:

"Багато спільної творчості - скільки ж її було… Скільки спільних ідей. Скільки всього народили разом. Я бачив твоє становлення з самого початку. Я бачив, як росли твої діти. Ми знімали разом відео, робили стільки всього, що й не перелічити. Саня, тримайся. Це важко. Ми з тобою. Михайло. Царство Небесне. Світла пам’ять".

Молодий співак і автор пісень Ілля Парфенюк (Parfeniuk) розповів, що останню пісню вони робили разом. "Спочивай з миром, брат. Нам тебе так не вистачатиме", - написав він.

Піарниця зірок Юла Яцечко згадала, як Михайло обіцяв їй, що все буде добре. "Міша…ми молились … і не вберегли… І місяця не пройшло як ти обіцяв, що все буде добре.. Люблю тебе. Ти був надзвичайною людиною. Ми всі втратили більше, чим можемо собі уявити…." - написала вона.

Також на смерть Клименка відреагували телеведуча Леся Нікітюк, відеоблогерка Раміна Есхакзай, співачки Роксолана і Надя Дорофеєва, телеведучий Григорій Решетник, актор Тарас Цимбалюк, шоумен Анатолій Анатоліч, співак Володимир Дантес, реперка Альона Альона та інші.

Як повідомляв УНІАН, про смерть Михайла Клименка сьогодні вдень написала його дружина Олександра Норова. Серце чоловіка зупинилося вранці 7 грудня.

