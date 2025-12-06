У показаній сцені Люсі та Гуль опинилися в місті Новак, яке добре знайоме фанатам New Vegas.

Amazon Prime Video показав перший уривок другого сезону Fallout - коротку сцену, дія якої розгортається в Новаку. Це місце добре знайоме фанатам Fallout: New Vegas.

У кадрі Люсі МакЛейн піднімається в пащу Дінкі - величезного динозавра над мотелем Dino Dee-lite, який колись слугував магазином сувенірів і зручним укриттям для снайпера Буна з Fallout: New Vegas.

За сюжетом епізоду Люсі та Гуль намагаються обдурити рейдерів із банди Ханів: здають Гуля як злочинця, отримують нагороду, а потім збираються втекти, перебивши мотузку на шиї Гуля. Але Люсі, на відміну від цинічного напарника, сумнівається в плані і намагається викрутитися за допомогою красномовства.

Прем'єра другого сезону Fallout запланована на 17 грудня. На відміну від першого сезону, всі серії вийдуть не в один день, а показуватимуться по одній на тиждень аж до 4 лютого.

Раніше ми розповідали, що актори серіалу "Фоллаут" долучилися до сходки фанатів New Vegas у містечку Гудспрингс, де починаються події гри. Волтон Гоггінс і Аарон Мортен нагадали, що серіал уже продовжили на третій сезон.

