Святкування Нового року в Китаї зазвичай відбувається дуже масштабно та яскраво.

Новий рік за східним календарем настає не 1 січня, а дещо пізніше. Тому, згідно із ним, невдовзі таки відбудеться остаточне прощання з роком Пацюка і зустріч Нового 2021-го року Білого Металевого Бика.

Коли Китайський Новий рік 2021 – дата

Читайте такожСтрітення Господнє: що означає свято, традиції та прикмети дняПостійної дати початку Китайського Нового року немає, і щоразу він відзначається в різний час – у межах із 21 січня по 21 лютого. Точна дата залежить про другого молодика після дня зимового сонцестояння, яке буває у грудні.

Таким чином, наступний рік за китайським календарем настане 12 лютого. Та й відзначатимуть у цій азіатській країні не 2021-й, а 4719-й рік. Триватиме рік Білого Металевого Бика до 30 січня 2022 року.

За київським часом Китайський Новий рік настане 11 лютого о 21:05.

Китайський Новий рік: вихідні

На сході Новий рік одне із найтриваліших свят, відзначають його зазвичай близько двох тижнів, тобто цього року гуляння триватимуть з 12 по 27 лютого. Але офіційно китайці відпочиватимуть лише сім днів – з 12 по 18 лютого.

Традиції святкування Китайського Нового року

Новий Рік у Китаї – головне торжество і чудовий привід зібратися всією родиною. Самі китайці називають його Святом Весни, а історія цього свята налічує понад 3000 років.

У китайців є власна легенда, пов'язана із цим святом. Так, за давнім міфом, на початку кожного нового року китайці були змушені ховатися від чудовиська на ім'я Нянь (у перекладі з китайської "рік"). Це страшне й ненажерливе чудовисько, яке жило в морській безодні й раз на рік, у переддень свята, виходило на сушу і з’їдало худобу та зібраний урожай, а заодно й мирних людей.

Аби задобрити Няня, люди залишали йому їжу як жертву, а самі ховалися. Однак зрештою люди помітили, що Нянь боїться червоного кольору, вогню та гучних звуків. Відтоді на Новий рік у Китаї наклеюють червоні парні написи дуйлянь перед входом у будинок, розвішують такого ж кольору ліхтарі й запускають феєрверки.

Напередодні свята кожна родина ретельно прибирає своє житло, таким чином вони очищаючи своє життя від будь-яких невдач і звільняючи місце для щастя.

На Китайський Новий рік прийнято збиратися всією родиною за святковим столом. До того ж вважається, що цього дня за столом присутні духи померлих родичів. На столі обов'язково повинні бути пельмені, страви з рису, курки та бобів.

Читайте такожВихідні у лютому: скільки відпочиватимуть українці цього місяцяТрадиційно у Новий рік люди дарують один одному мандарини, що символізують багатство. Таким чином вони бажають достатку. Плід мандарина символізує золото, а плоди апельсина – удачу. Також близьким дарують червоні конверти з грошима.

Завершується святкування Китайського Нового року Фестивалем ліхтарів. Яскраву вогняну забаву влаштовують в останній день гулянь, запускаючи в небо сотні палаючих ліхтариків.

Прикмети на Китайський Новий рік

Аби 2021 рік не став найневдалішим, не варто робити таке:

у перші три дні нового року не можна прибирати або мити голову – інакше удача змиється або вислизне зі сміттям;

дозволяти дітям багато вередувати та плакати – це приверне проблеми в сім'ю;

просити гроші в борг або брати кредит, бо весь рік будете жити від зарплати до зарплати;

варто уникати числа 4 – воно вважається нещасливим.

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Автор: УНІАН