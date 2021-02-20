Це веселе і смачне свято відзначається цілий тиждень.

Масниця - це одне з найулюбленіших народних свят, яке має язичницьке коріння. Найвідоміші традиції цього свята - випікання млинців, спалювання опудала і підготовка до зустрічі весни.

Дата Масниці в 2021 році

Дата Масниці залежить від Великого посту, який відзначають перед Великоднем. Масницю відзначають цілий тиждень, а останній день передує першому дню посту. Великий піст цього року розпочнеться 15 березня, а Масляний тиждень, відповідно, триватиме з 8 по 14 березня.

Походження Масниці

Масниця має давню історію і походить з язичницьких часів. За головною теорією, Масниця раніше була пов'язана з прославлення бога Сонця Ярили. За часів християнства церква намагалася чинити опір цьому святу, але викорінити його не вдалося. Тому Масниці надали новий сенс - підготовку до суворих обмежень Великого посту.

У православ'ї Масляний тиждень називають Сирною Седмицею. Протягом усього тижня забороняється їсти м'ясо, щоб підготувати свій організм до сорокаденного посту. Дозволяється їсти сир, масло, молоко і яйця.

Як святкують Масницю

Масляну заведено відзначати шумно і весело, з великими гуляннями. Кожен день Масляного тижня має свої традиції святкування. Молодь проводить ворожіння на женихів і наречених, діти катаються на санях, а в кінці тижня заведено спалювати опудало в жіночому одязі. Спалення опудала символізувало прощання з зимою і залучення тепла.

В кінці тижня проводили ще один веселий ритуал - неодруженим хлопцям прив'язували до поясу або руки колодку. Таким чином юнакам нагадували про одруження. Зняти колодку можна було за викуп. А після закінчення посту колодку обмінювали на писанки у дівчини, що подобається хлопцю.

Головна страва Масниці - це млинці. Їх випікали в печі і начиняли маслом, ікрою, сметаною, грибами або сиром. Млинці роздавали рідним, знайомим і жебракам. Кожна господиня намагалася хоч раз за тиждень спекти млинці. За прикметою, чим більше млинців буде в будинку, тим краще буде урожай.

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Автор: Катерина Пулатова