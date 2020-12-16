По-новорічному прикрашений будинок уже тепер налаштовує на святковий настрій.

Все ближче й ближче з кожним днем Новий 2021-й рік. До його зустрічі всі активно готуються, обираючи вбрання, складаючи меню та прикрашаючи ялинку.

Читайте такожПодарунки дітям на Новий рік: ідеї сюрпризів під ялинку для хлопчиків і дівчатокСтворити передноворічний святковий настрій можна і, по-новорічному оздобивши дім. Так, для кімнат, вікон та ялинки цілком доречними будуть різні прикраси, створені власними руками.

До того ж, декоруючи дім, можна дати волю своїй фантазій і не стримуватися в масштабах, адже Новий рік – єдиний випадок, коли прикрас не може бути забагато. Головна умова – всі декоративні елементи повинні бути витримані в одному стилі або, хоча б, в одній колірній гамі.

Різдвяний вінок

Різдвяний вінок є справжнім символом новорічно-різдвяних свят. Ним можна прикрасити двері, камін, ялинку, люстру або стіл. Для виготовлення вінка знадобляться лози, шишки, гілки ялинки, цукерки, нитки, фрукти або ягоди.

Ароматні свічки

Такий елемент декору наповнить дім запахом мандаринок, сосни або кориці. Аби створити ароматну свічку, потрібні: віск, парафін або гель, форма для заливки, ефірна олія. Як варіант можна придбати готову свічку, однак доповнити її іншими елементами, наприклад, хвоєю або гірляндами.

Маленька ялинка

Окрім головної ялинки, можна створити її міні-копії з підручних матеріалів. Зокрема, гарна ялинка вийде з картону. Для її виготовлення потрібні картон, ножиці, клей, олівець, лінійка та блискітки.

Слід зробити шаблон ялинки і вирізати 2 заготовки з картону. Зробити надрізи: в однієї заготовки згори, в іншої – знизу. З’єднати заготовки між собою, сформувавши ялинку, і задекорувати її блискітками або іншими елементами. Можна також вирізати маленьку зірочку з картону, обсипати її блискітками і прикріпити на верхівку ялинки.

Сніжинки з паперу

Новорічні сніжинки чудово передадуть зимову казкову атмосферу. Їх доволі просто зробити, вирізавши з паперу. А щоб вони виглядали більш ефектно, можна зробити їх об'ємними.

Знадобляться 2 листи паперу формату А4 будь-якого кольору, ножиці, простий олівець, білі нитки та клей-олівець. Потрібно скласти з аркуша паперу гармошку. Потім позначити олівцем центр і намалювати з обох боків по 3 трикутники, закруглювати краї і вирізати трикутники. Зробити те ж саме з другим аркушем. Далі зв'язати між собою 2 гармошки, розправити їх, формуючи коло, та склеїти 4 частини між собою.

Святкова гірлянда

Гірлянди можна створити і з паперу, із ялинкових іграшок, із, наприклад, нанизаних на стрічки підсушених апельсинів, кориці, і навіть імбирних пряників. Неповторний аромат у кімнаті з такою гірляндою – забезпечений!

Декоративні ліхтарики

Ліхтарики, які миготітимуть у кімнаті, будуть чудовим новорічним елементом декору. Для їх створення потрібні баночка або бляшанка, цвяхи, фарба, свічка. А далі слід дати волю своїй фантазій і оздобити кожен ліхтарик.

Новорічні композиції зі свічками

Запалені свічки надають романтики та домашнього затишку в будь-яке свято. Варто лише взяти красиву прозору ємність (келих, склянку), покласти в неї свічку та красиво оздобити. Прикрасами для цього можуть бути гілки хвої, ялинкові іграшки, ягоди, шишки та багато іншого.

Прикраси з ниток

Зі звичайних ниток можна зробити оригінальні ялинку, новорічний вінок або кулю. Тут знадобляться різнокольорові нитки, клей ПВА, основа для майбутнього виробу (конус або повітряна куля) та елементи декору (намистини, ґудзики, стрази).

Читайте такожВихідні у січні 2021: скільки будемо відпочивати у перший місяць прийдешнього рокуКулі мають бути круглі. Потім їх треба надути відповідно до бажаної величини новорічної іграшки.

Взяти пластиковий стаканчик, внизу нього зробити наскрізний отвір товстою голкою, протягнути крізь нього нитку й налити туди клею.

Просоченими клеєм нитками обмотати кульку хрест-навхрест. Нитки мають повністю висохнути і "здерев'яніти", тому найкраще залишити їх на ніч.

Коли нитки висохнуть, витягти кульку, проколовши її голкою й акуратно дістати з виробу. Такі кулі можна повісити на ялинку чи розвісити по кімнаті, закріпивши додаткову петлю. Подібним чином можна зробити ялинку, використавши як основу конус або вирізану з картону ялинку-трикутник.

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Автор: УНІАН