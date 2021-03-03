Важливу роль під час вибору подарунка на 8 березня відіграють уподобання та захоплення дружини.

Наближається Міжнародний жіночий день і нині перед багатьма чоловіками постає питання, що подарувати дружині на 8 березня? Адже в ідеалі їм хочеться знайти незвичайну, але водночас потрібну річ.

Читайте такожВихідні у березні: скільки відпочиватимемо цього місяцяБукет квітів, гаджети або аксесуари – одні із найпопулярніших святкових презентів на жіноче свято. Звісно ж, важливу роль під час вибору подарунка відіграють уподобання та захоплення дружини. Хоча навіть найменша дрібниця, незвично задекорована, здатна порадувати жіноче серце й викликати у другої половинки щирі емоції.

УНІАН підібрав декілька ідей для подарунків дружинам на 8 Березня. При цьому запропоновані варіанти варто допрацьовувати, враховуючи уподобання коханих жінок.

Подарунки дружині на 8 Березня

У цей особливий весняний день чоловік прагне потішити кохану незвичним подарунком. При цьому слід враховувати, що не варто на 8 березня дарувати, приміром, каструлі, сковорідки, чайники або предмети, якими буде користуватися вся родина. Сюрприз на 8 березня дружині повинен бути індивідуальним і незабутнім.

Презент, зроблений власноруч

Доволі оригінальний сюрприз дружині на 8 Березня – це зроблений власноруч презент. Наприклад, це може бути листівка, колаж з фото, сувеніри з дерева. Такий варіант подарунка підійде для чоловіків, які мають необхідні навички.

Романтичний жест

Сніданок у ліжко або романтична вечеря у розкішному ресторані – хороший варіант подарунка дружині. Якщо до цього додати ще й букет улюблених квітів – то друга половинка має бути в захваті від сюрпризу.

Парфуми

Гарним подарунком дружині будуть її улюблені парфуми. Або ж можна обрати якийсь незвичайний аромат, який з великою ймовірністю сподобається коханій.

Коштовності

Ювелірні вироби зі срібла, золота або біжутерія. Враховуючи уподобання коханої, можна підібрати коштовність, яка радуватиме її не один рік.

Ексклюзивні солодощі

Нині у магазинах можна знайти неймовірне розмаїття різних красиво оформлених ласощів, які є справжнім витвором мистецтва. Зробити такий подарунок більш особистим і романтичним допоможе, наприклад, наклеєне всередину спільне фото.

Красива, ефектна нижня білизна

Це буде подарунком одразу для обох, адже, найімовірніше, кохана захоче продемонструвати, наскільки їй личить отриманий дарунок. Звісно ж, нижня білизна хороший варіант сюрпризу в разі впевненості у своєму виборі (адже можна промахнутися з розміром). Обрати, наприклад, можна симпатичну піжаму або сексуальну нічну сорочку.

Враження як дарунок

Квитки в театр, на виставку або на концерт улюбленого гурту будуть чудовим подарунком для дружини. При цьому варто заздалегідь дізнатися, на що саме вона хотіла би сходити.

Подорож

Романтична подорож в улюблену країну – яка жінка може відмовитися від такого дарунка? Якщо ж поки нема можливості вирушити за кордон, то можна організувати екскурсію по власному місту, відвідавши у ньому гарні та ще незвідані місця.

Практичний подарунок

Це може бути сертифікат у косметичний або парфумерний бутик. Презентувати такий дарунок найкраще в оригінальній листівці.

Оригінальні букети

Такий букет зовсім необов'язково має бути з квітів, адже в наш час також існує безліч інших варіантів. Наприклад, це можуть бути солодкі цукеркові букети або оригінальні композиції з фруктів.

Електроніка

Йдеться не про побутові прилади такі, як пилосос або мікрохвильовка. Подарувати ж дружині можна новенький смартфон, планшет, електронний рідер або MP3-плеєр. Бюджетним такий варіант складно назвати, але ж приємно буде порадувати рідну людину.

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Автор: УНІАН