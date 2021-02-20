Подарунок рідним і коханим жінкам на 8 березня покаже вашу турботу про них.

Зовсім скоро настане весна, а разом з нею - Жіночий день 8 березня, який очікують всі представниці прекрасної статі. Щоб висловити любов до мами або коханої, можна порадувати жінку хорошим подарунком. Ваш презент повинен бути корисним, тематичним і несподіваним. Якщо ви ще не визначилися з подарунком, УНІАН підкаже, як порадувати близьких дам.

Що подарувати дівчині або дружині на 8 березня

Подарунок для коханої залежить від вашого фінансового становища і її інтересів. Не потрібно дарувати занадто дорогу річ, яка буде стояти у неї на полиці.

Універсальним подарунком для будь-якої дівчини будуть парфуми або туалетна вода. Вибирайте аромат, який їй сподобається.

Для коханої також можна подарувати предмет гардеробу, який вона потребує. Це може бути одяг з принтом, сексуальна нижня білизна, кумедна піжама або теплий халат.

Вашу половинку обрадує красива біжутерія - підвіска, сережки, блискуче колечко або ланцюжок.

Вдалим варіантом також будуть стандартні подарунки на 8 березня - букет квітів, похід в ресторан або м'яка іграшка. Якщо ваша половинка має більш прогресивні погляди, можете зробити подарунок нетиповим - підібрати незвичайні квіти або сходити в молодіжне кафе.

Спільний похід в кіно або СПА, поїздка в інше місто, романтична прогулянка по красивих пам'ятках - прекрасні варіанти проведення часу 8 березня.

Що подарувати на жіночий день мамі

Щоб полегшити домашні клопоти, можна купити мамі новий гаджет на кухню - наприклад, соковижималку, мультиварку або електричну м'ясорубку. Також хорошим презентом є розумний пилосос, кавоварка або комплект для розумного будинку. Головне, щоб гаджет був доступний для освоєння мамою.

Мамі також можна подарувати біжутерію: сережки, підвіску або хрестик. На відміну від подарунка для дружини, презент для мами повинен бути більш скромним, оскільки яскрава прикраса їй навряд чи сподобається.

Вдалий варіант для подарунка - яскраві враження. Зробіть свято незабутнім для мами. Подаруйте їй квиток на концерт або спектакль, прокатайтеся з нею на колесі огляду або на фунікулері.

Для мами-ласунки хорошим подарунком стане набір солодощів. Це може бути букет з цукерок або набір печива макарон в подарунковій упаковці.

Щоб матуся відчувала вашу турботу, зробіть їй сюрприз для домашнього затишку: милі тапочки, банний халат, килим з підігрівом або набір красивих рушників.

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Автор: Катерина Пулатова