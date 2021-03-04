Весняне свято – чудовий привід приділити увагу коханій і подарувати їй щось небанальне, оригінальне та потрібне.

Лічені дні залишилися до головного свята березня – Міжнародного жіночого дня. Цього весняного дня прекрасні дівчата отримують безліч компліментів, привітань, їх обдаровують квітами та солодощами.

Читайте такожЩо подарувати дружині на 8 березня: ідеї милих та оригінальних сюрпризів другій половинціВесняне свято – чудовий привід приділити увагу коханій дівчині й подарувати їй щось небанальне, оригінальне та потрібне. Щоб його власниця не поклала презент подалі відразу ж після отримання.

Будь-який дарунок – це перш за все знак уваги. Звісно ж, хочеться, щоб він був несподіваним, бажаним, викликав радість і щирий захват. Обрати подарунок дівчині на 8 березня непросто, але за бажання все можливо.

УНІАН зробив добірку цікавих та популярних ідей для подарунків дівчатам на ніжне весняне свято.

Подарунки дівчині на 8 березня

Це свято має цілком промовисту назву – Міжнародний жіночий день. Тому будь-яка дівчина буде рада подарунку, який ще більше підкреслить її жіночі якості. Можна пригледіти якийсь оригінальний сюрприз для коханої із такого списку:

Квіти (і не тільки)

Вручений дівчині зранку букет улюблених квітів із великою зв'язкою повітряних куль та сніданок, поданий у ліжко, – напевно створить святковий настрій на весь день.

Ювелірна прикраса

Підвіска, сережки, браслет, перстень – будь-що із цього буде прекрасним подарунком представниці прекрасної статі. Можна підібрати щось особливе для коханої зі срібла, золота або модної біжутерії.

Музична або шкатулка для прикрас

Дівчатам, які люблять коштовності, шкатулка для них дуже знадобиться. Усі сережки, підвіски, персні у ній будуть упорядковані. А музична шкатулка з улюбленою мелодією стане чудовим романтичним жестом.

Парфуми

Флакон парфумів улюбленого бренду – завжди бажана для дівчини річ. Але тут важливо не промахнутися, адже аромат – справа доволі індивідуальна.

Ексклюзивні солодощі

Дівчата зазвичай обожнюють солодощі. Тому їх дуже порадує, наприклад, іменна коробка цукерок або печиво з передбаченнями.

Модний гаджет та аксесуари до них

Сучасній молодій дівчині можна подарувати, наприклад, смартфон, mp3-плеєр, бездротові навушники, якісну гарнітуру, органайзер для гаджетів, кільце-підсвічування для селфі.

Аксесуари

Сумка, клатч, парасолька, палантин, рукавички – можна обрати щось модне й потрібне коханій дівчині.

Красива білизна

Нижня білизна у подарунок дівчині – хороший варіант, але він буде доречним, зважаючи на те, в яких стосунках перебувають молоді люди. До того ж чоловікові варто бути впевненим у своєму виборі, адже можна не вгадати з розміром.

Предмет хобі

Якась річ обрана з урахуванням уподобань та захоплень коханої буде корисним приємним сюрпризом дівчині на 8 березня. Безпрограшним варіантом у цьому випадку є книга.

Враження та емоції у дарунок

Квитки на цікавий спектакль, прем'єру фільму або концерт улюбленого гурту. Або ж можна здійснити романтичну прогулянку місцями, які мають особливе значення для вашої пари.

Практичний подарунок

Сертифікат у косметичний або парфумерний бутик чи на придбання потрібних дівчині для краси речей. Вручати такий дарунок найкраще в оригінально оформленій листівці.

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Автор: УНІАН