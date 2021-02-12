Валентинки своїми руками / фото ua.depositphotos.com

День святого Валентина - це прекрасний привід висловити свої почуття і подарувати половинці приємні спогади. Кращий спосіб це зробити - вкласти частинку душі в валентинки ручної роботи. Не важливо, зустрічаєтеся ви лише місяць або одружені вже багато років - таку домашню листівку приємно отримати будь-кому. А якщо ви ще не зізналися в почуттях - напишіть щирі слова на власноруч зробленій валентинці!

Як зробити валентинку - красиві ідеї з фото

Найпростіший варіант валентинки - плоска листівка-валентинка з кольорового паперу. Для цього аркуш паперу потрібно зігнути і вирізати ножицями по контуру, залишивши в цілості лінії згину. На схемі нижче місце згину вказано стрілочкою і жирною лінією.

Валентинка з паперу / фото pinterest.com

Чудову прикрасу для будинку можна зробити з валентинок і прищіпок. Прикріпіть кілька паперових сердечок до нитки і розтягніть в кімнаті. Валентинки можуть бути різних кольорів і з прикрасами. Також між сердечками можна прикріпити інші романтичні речі - ваші спільні фото, квитки і невеликі прикраси.

Валентинки на прищіпці / фото pinterest.com

Красиву прикрасу можна зробити за допомогою техніки квілінг. Для цього вам знадобиться папір для квілінгу різних кольорів. Смужки паперу скручуються в тугу спіраль на товсту голку або зубочистку. Одна зі сторін спіралі змащується клеєм і приклеюється до паперу. Таким чином зі скрученого паперу можна викласти сердечко або аплікацію для валентинки.

Валентинки з техніки квілінг / фото pinterest.com

Ще одна цікава ідея - валентинка в техніці оригамі, яку можна скласти з кольорового паперу. Знадобиться лише трохи вправності.

Валентинка орігамі / фото pinterest.com

Оригінальну валентинку можна зробити з картону і ниток. Виріжте контур серця з щільного картону і обв'яжіть вовняною ниткою. Можна використовувати нитки різних кольорів. Такими валентинками можна прикрасити будинок до романтичної вечері.

Валентинка з ниток / фото pinterest.com

Проста, але дуже симпатична валентинка з аплікацією і конвертом допоможе оригінально висловити почуття. На велику валентинку з картону наклейте вирізані з паперу елементи - букви, сердечка, квіти, ангелів. Внизу зробіть невеликий конверт з кишенею. Саме в цей конверт покладіть любовну записку або подарунок - вашу половинку здивує така оригінальність.

Валентинка з аплікацією / фото pinterest.com

Для виготовлення валентинки зі складним малюнком скористайтеся шаблоном - роздрукуйте бажаний малюнок і використовуйте його як трафарет для вашого творіння. Таку валентинку можна виготовити з кольорового паперу або з білого, щоб приклеїти на червоний фон.

Шаблон валентинки / фото pinterest.com

Оригінально виглядає валентинка з візерунком з рук. Її можна виготовити за готовим шаблоном. Простіший варіант - зробити велику валентинку і змастити долоні фарбою, а потім швидко прикласти їх до паперу, щоб візерунок залишився на листівці. Таким чином, ви зможете вкласти в валентинку тепло власних рук. Доповніть валентинку прикрасами за смаком або текстом.

Валентинка з руками / фото pinterest.com

Цікаво виглядає об'ємна валентинка, яку можна використовувати як скриньку для невеликого подарунка або ювелірної прикраси. Таку об'ємну прикрасу потрібно вирізати за шаблоном і скласти.

Об'ємна валентинка / фото pinterest.com

Дивіться відео про те, як зробити об'ємну валентинку.

Ще один незвичайний виріб на День Валентина - кораблик кохання в техніці орігамі. Складіть кораблик з кольорового паперу і застроміть в його центр паличку. Замість вітрила прикріпіть валентинку. Сам корабель можна наповнити цукерками або пелюстками квітів.

Кораблик орігамі / фото pinterest.com

Для прикраси листівки на 14 лютого можна використовувати свічки. Приклейте до паперу маленькі свічки, які використовуються на дні народження, і не забудьте додати романтичний напис. Така оригінальна валентинка виглядає дуже зворушливо.

Валентинка зі свічками / фото pinterest.com

Гірлянди з валентинок - хороша прикраса для дому у святковий день. Для виготовлення гірлянди вам знадобляться паперові сердечка, міцна нитка і дірокол. Гірлянди можуть бути як вертикальними, так і горизонтальними з нанизаних в ряд валентинок. 

Гірлянда з валентинки / фото pinterest.com

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Автор: Катерина Пулатова