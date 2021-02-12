Власноруч зроблені валентинки допоможуть вам висловити любов і турботу.

День святого Валентина - це прекрасний привід висловити свої почуття і подарувати половинці приємні спогади. Кращий спосіб це зробити - вкласти частинку душі в валентинки ручної роботи. Не важливо, зустрічаєтеся ви лише місяць або одружені вже багато років - таку домашню листівку приємно отримати будь-кому. А якщо ви ще не зізналися в почуттях - напишіть щирі слова на власноруч зробленій валентинці!

Як зробити валентинку - красиві ідеї з фото

Найпростіший варіант валентинки - плоска листівка-валентинка з кольорового паперу. Для цього аркуш паперу потрібно зігнути і вирізати ножицями по контуру, залишивши в цілості лінії згину. На схемі нижче місце згину вказано стрілочкою і жирною лінією.

Чудову прикрасу для будинку можна зробити з валентинок і прищіпок. Прикріпіть кілька паперових сердечок до нитки і розтягніть в кімнаті. Валентинки можуть бути різних кольорів і з прикрасами. Також між сердечками можна прикріпити інші романтичні речі - ваші спільні фото, квитки і невеликі прикраси.

Красиву прикрасу можна зробити за допомогою техніки квілінг. Для цього вам знадобиться папір для квілінгу різних кольорів. Смужки паперу скручуються в тугу спіраль на товсту голку або зубочистку. Одна зі сторін спіралі змащується клеєм і приклеюється до паперу. Таким чином зі скрученого паперу можна викласти сердечко або аплікацію для валентинки.

Ще одна цікава ідея - валентинка в техніці оригамі, яку можна скласти з кольорового паперу. Знадобиться лише трохи вправності.

Оригінальну валентинку можна зробити з картону і ниток. Виріжте контур серця з щільного картону і обв'яжіть вовняною ниткою. Можна використовувати нитки різних кольорів. Такими валентинками можна прикрасити будинок до романтичної вечері.

Проста, але дуже симпатична валентинка з аплікацією і конвертом допоможе оригінально висловити почуття. На велику валентинку з картону наклейте вирізані з паперу елементи - букви, сердечка, квіти, ангелів. Внизу зробіть невеликий конверт з кишенею. Саме в цей конверт покладіть любовну записку або подарунок - вашу половинку здивує така оригінальність.

Для виготовлення валентинки зі складним малюнком скористайтеся шаблоном - роздрукуйте бажаний малюнок і використовуйте його як трафарет для вашого творіння. Таку валентинку можна виготовити з кольорового паперу або з білого, щоб приклеїти на червоний фон.

Оригінально виглядає валентинка з візерунком з рук. Її можна виготовити за готовим шаблоном. Простіший варіант - зробити велику валентинку і змастити долоні фарбою, а потім швидко прикласти їх до паперу, щоб візерунок залишився на листівці. Таким чином, ви зможете вкласти в валентинку тепло власних рук. Доповніть валентинку прикрасами за смаком або текстом.

Цікаво виглядає об'ємна валентинка, яку можна використовувати як скриньку для невеликого подарунка або ювелірної прикраси. Таку об'ємну прикрасу потрібно вирізати за шаблоном і скласти.

Дивіться відео про те, як зробити об'ємну валентинку.

Ще один незвичайний виріб на День Валентина - кораблик кохання в техніці орігамі. Складіть кораблик з кольорового паперу і застроміть в його центр паличку. Замість вітрила прикріпіть валентинку. Сам корабель можна наповнити цукерками або пелюстками квітів.

Для прикраси листівки на 14 лютого можна використовувати свічки. Приклейте до паперу маленькі свічки, які використовуються на дні народження, і не забудьте додати романтичний напис. Така оригінальна валентинка виглядає дуже зворушливо.

Гірлянди з валентинок - хороша прикраса для дому у святковий день. Для виготовлення гірлянди вам знадобляться паперові сердечка, міцна нитка і дірокол. Гірлянди можуть бути як вертикальними, так і горизонтальними з нанизаних в ряд валентинок.

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Автор: Катерина Пулатова