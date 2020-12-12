У свято Андрія Первозванного дівчати традиційно за допомогою ворожби намагаються дізнатися про своє майбутнє.

Традиційно 13 грудня відзначається День Андрія Первозванного. Віруючі дуже поважать цього святого і впродовж століть вшановують пам’ять апостола, який першим приєднався до Ісуса Христа.

Читайте такожПодарунки на Новий 2021 рік: креативні та милі ідеї презентів для всіхДень пам'яті Андрія Первозванного – одне з перших свят зимового циклу. Наші предки вірили, що на Андрія розпочинається справжня зима. З цим християнським святом пов’язано чимало традицій, зокрема й тих, які церква не схвалює.

Так, здавна свято Андрія вважалося днем ворожіння. У народі вірять, що ніч на Андрія Первозванного сповнена магії. Тому цієї ночі дівчата намагаються зазирнути в своє майбутнє: дізнатися, чи вийдуть вони заміж, та хто буде судженим.

Що не можна робити перед ворожбою

У ніч на 13 грудня ворожать лише дівчата або жінки. Перед тим вони повинні дотримуються посту – їсти лише хліб і воду, а також молитися Андрію Первозванному про дарування хороших наречених. До та після ворожби потрібно мовчати, поки не настане ранок.

Існує багато різних способів ворожіння на свою долю. Одним із найбільш популярних серед дівчат є ворожба на наречених.

Найпопулярніші ворожіння на Андрія

Ворожіння на ім'я судженого

Після півночі дівчина має вийти на вулицю і, побачивши першого зустрічного чоловіка, запитати його ім'я – саме так зватимуть і її судженого.

Ворожіння на тінях

У ніч на Андрія в темній кімнаті палять на тарілці аркуші паперу і вгадують своє майбутнє за тінями на стіні: птах – до великих змін у житті; кішка – до романтичних стосунків; хрест – до хвороби і нещастя; гора – до самотності; ворота – до гостей; дерево – до багатства і благополуччя.

Ворожіння на папірцях

У ніч на 13 грудня дівчина повинна покласти під подушку мішечок з написаними на окремих аркушах паперу чоловічими іменами: потрібно вказати будь-які 11 імен на власний розсуд, а один папірець залишити порожній. Уранці дістати один аркушик – саме так зватимуть майбутнього чоловіка. Якщо ж дістався пустий папірець – ім'я судженого поки залишається таємницею.

Ворожіння з гребінцем

Перед сном слід покласти під подушку гребінець зі словами: "Суджений-ряджений, прийди і причеши мене". Вночі має наснитися незнайомець, який запропонує дівчині розчесати волосся – це й буде її майбутній коханий.

Ворожіння по коту

Якщо вдома є кіт, дівчина загадує бажання і кличе домашнього улюбленця. При цьому вона уважно дивиться, якою лапкою кішка ступить через поріг. Якщо правою – бажання здійсниться.

Ворожіння на варениках

Дівчата ліплять вареники або пиріжки з дріжджового тіста. Кожна робить свій вареник особливим, після чого їх усіх виставляють у ряд і кличуть найближчого домашнього улюбленця. Чий вареник або пиріжок він з'їсть – та дівчина першою вийде заміж.

Ворожіння з черевиком (чоботом)

Дівчина знімає свій чобіт і кидає його за ворота. Куди чобіт упаде носком, звідти буде суджений. Якщо ж носок буде повернутим до воріт, від яких його кинули, – у найближчий рік дівчина не вийде заміж.

Ворожіння на картах (королів)

Під подушку дівчина кладе чотирьох карткових королів і промовляє: "Хто мій суджений, хто мій ряджений – той наснись уві сні". Наречений сниться у вигляді одного з королів.

Ворожіння на чашках

Для цього беруть кілька непрозорих чашок за кількістю дівчат, які ворожать. Розкладають по чашках хліб, цибулю, сіль, цукор, перстень, гроші, а в одну наливають воду. Кожна по черзі вибирає чашку із заплющеними очима. Відповідно до вмісту роблять передбачення: цибуля – до сліз, хліб – до достатку, перстень – до весілля, вода – до вагітності, сіль – найближчим часом можуть чекати неприємності, цукор – веселощі, гроші – очікує багатство.

Ворожіння на тарілках

Потрібно взяти перстень, гілки мирта, ляльку та паперову квітку, кожну річ кладуть під окрему тарілку. При цьому дівчина не повинна бачити, як подруги підкладають під тарілки згадані речі. Потім ця дівчина має обрати "тарілку", щоб свою долю дізнатися. Якщо під тарілкою перстень – скоро заміж вийде, якщо квітка – буде в дівках, якщо гілки мирта – невдовзі на неї чекає розлука з коханим, а лялька – до зради коханого.

Ворожіння на персні

Дівчата по черзі катають по підлозі перстень. Якщо він покотиться до дверей – дівчина скоро вийде заміж. Хлопцеві ж таке віщує далеку дорогу.

Читайте такожВихідні у грудні: як відпочиватимуть українці цього місяцяВорожіння за допомогою ланцюжка

Дівчина має залишитися сама в кімнаті, взяти в праву руку золотий або срібний ланцюжок. Чітко уявивши, що саме цікавить, дівчина кидає ланцюжок на стіл і дивиться на утворену фігуру.

Інтерпретації найпопулярніших фігур: коло – до складної ситуації, розплутати яку знадобиться чимало зусиль; овал – непроста ситуація, але не вимагатиме особливих втрат; рівна лінія – успіх і найсприятливіший час для здійснення мрій; змійка – слід бути обачною і не довіряти людям навколо; заплутаний вузол – до інтриг; трикутник – ознака удачі в справах; метелик або бантик – до побачень, кохання або навіть весілля; ланцюжок, що склався в якусь літеру, – до нового роману з людиною, ім’я якої починається на цю літеру.

Ворожіння на дзеркалах

Таке ворожіння для дівчат з міцними нервами. Слід узяти два великі дзеркала, висвітлити їх свічками і поставити один навпроти одного. Присутні в кімнаті при цьому повинні мовчати, щоб не завадити ворожінню. В одному із дзеркал має з'явитися суджений, але трапляється, що натомість бачиться всяка нечисть.

Ворожіння на кавовій гущі

Приємний спосіб дізнатися майбутнє для поціновувачів цього напою. Потрібно випити кави, накрити чашку блюдцем і тричі перевернути вгору-вниз. У результаті на дні повинен утворитися певний образ, який треба розшифрувати. Ось деякі тлумачення символів: собака – дружба; ліс – благополуччя і багатство; хрест – хвороба, терпіння; млин – брехня; вінок – слава; круча – смуток, туга, самотність; будинок – достаток; людина – побачення; церква – повернення додому; ворота – до гостей; олень – до швидкої дороги; гора – важкий період у житті; сходи – до досягнення мети.

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Автор: УНІАН