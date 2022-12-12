Майбутнє людини формує вільний вибір у кожній конкретній ситуації, зазначили у Православній церкві України.

Твердження, що ворожіння на Андрія допоможе дізнатися майбутнє, є хибним, оскільки Бог створив людину вільною, і немає жодної "визначеної наперед долі".

Саме вільний вибір людини у кожній конкретній ситуації формує її майбутнє, йдеться на сторінці Православної церкви України у Facebook.

У ПЦУ зазначили, що Бог не порушує свободу людей, а диявол прагне тримати у рабстві й контролювати.

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У Церкві додали, що справжньою причиною ворожіння є маловірство.

"А що роблять усякого роду ворожіння, передбачення, розкладки карт, гороскопи та інша подібна "магія"? Замість Бога вони "малюють" майбутнє. Так, саме малюють, адже неодноразово науковцями доведені наслідки подібних ворожінь: самонавіювання, програмування, психологічна залежність і вразливість. Хіба це від Бога? Ні, від лукавого", - йдеться у повідомленні.

День Андрія Первозванного 2022 та ворожіння - що треба знати

Нагадаємо, 12 грудня за церковним календарем відзначається День Андрія Первозванного - це один з 12 апостолів.

У ніч на 13 грудня з давніх-давен молодь намагається дізнатися своє майбутнє. Гадання на Андрія є дуже різні, зокрема, популярне ворожіння з гребінцем.

Перед сном дівчата клали під подушку гребінець й тричі промовляли: "Суджений мій, приходь до мене уві сні і розчеши мене".

Вважається, що якщо вночі дівчині насниться якийсь чоловік, то він і є її судженим.

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