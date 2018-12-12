Ворожіння на Андрія Первозванного 2018: як дізнатися свою долю та ім'я судженого

До наших днів зі старовини дійшло безліч ворожінь на Андрія, у ніч з 12 на 13 грудня: на каблучці, на попелі, за допомогою чобота, воску, дрібних предметів, швейних голок і т. д.

13 грудня відзначається День святого апостола Андрія Первозванного. Щоб заглянути у своє майбутнє, в ніч з 12 на 13-е число влаштовують ворожіння.

Дівчата ворожать на своїх суджених й моляться Андрію Первозванному, щоб він подарував їм гарних наречених.

Крім того, в ніч з 12 на 13 грудня молодь збирається разом, щоб відзначити Андріївські вечорниці та виконати обряд "кусання Калити" - хлопці повинні, не засміявшись, верхи на кочерзі підстрибнути й відкусити шматок калити. Тим, кому це вдається - доля обіцяє щасливе одруження, а хто був не дуже вправним - йшов від калити з вимазаним сажею обличчям.

Що не можна робити перед й після ворожіння на Андрія

Напередодні ворожіння не можна їсти нічого м'ясного, краще просто їсти хліб та пити воду. Ворожать лише дівчата або жінки. Важливо пам'ятати, що після ворожіння потрібно мовчати, поки не настане ранок.

Найпопулярніші гадання на День Андрія

1. У ніч з 12 на 13 грудня дівчина ховає під подушку 11 аркушів паперу з написаними чоловічими іменами на кожному, один повинен бути при цьому порожнім. Вранці потрібно дістати один з аркушів, на ньому буде ім'я майбутнього чоловіка; якщо трапилася "пустушка", майбутнє поки залишається таємницею.

2. Вважається, що чоловік, який дівчині присниться на Андрія, стане її чоловіком. Тому щоб наснився суджений, потрібно подумати про нього перед сном.

3. Дівчата виходять на вулицю - кожна запитує ім'я першого зустрічного чоловіка — таке ім'я буде у судженого.

4. Ворожіння на непрозорих чашках: в них кладуть цибулю, хліб, сіль, цукор, каблучку, гроші, в одну наливають воду. Потім дівчата обирають по одній. Цибуля обіцяє сльози; хліб - достаток; сіль - неприємності; каблучка - весілля; гроші - багатство; цукор - веселощі; вода - вагітність.

5. Дівчина бере тарілочку й насипає туди пшеницю, опустивши в неї золоту, срібну, з коштовним каменем і просту каблучку. Потім заплющує очі та дістає одну з них. Срібна - зустріне другу половинку; золота - вийде заміж; з каменем - буде кохана; проста - і далі буде шукати коханого.

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6. Ворожіння з туфелькою: дівчина знімає її з лівої ноги кидає за ворота. Якщо носок повернутий назад до воріт, жити дівчині ще рік вдома, якщо в якийсь інший бік — вийде в новому році заміж.

7. Ворожіння на попелі: треба спалити на тарілці зім'ятий аркуш паперу, а потім запалити свічку, й за тінню, утвореною попелом, визначити свою долю. Якщо побачите обриси будівлі - до вінчання.

8. У ніч на Андрія Первозванного дівчина бере коробку сірників і, тримаючи її в руках, загадує бажання. Потім витягує сірники, примовляючи на кожну: "збудеться", "не збудеться" або "так", "ні". Останній сірник – відповідь.

9. Гадання на рушнику: у ніч на Андрія треба вивісити за вікном білий рушник, примовляючи "Суджений-ряджений, прийди і утрися». Якщо вранці він буде вологим, отже, в новому року дівчина вийде заміж.

10. Щоб дізнатися, якою буде майбутнє сімейне життя, необхідно на клаптиках паперу написати варіанти розвитку подій, наприклад, «дитина», «переїдемо», «розбагатіємо», «розлучимося». Ці написи необхідно загорнути в носовичок коханого і покласти собі під подушку. А вранці витягніть папірець.