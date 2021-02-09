Сьогодні відзначається Всесвітній день стриптизу.

Сьогодні, 9 лютого відзначається Всесвітній день стриптизу. 128 років тому в столиці Франції дівчина вперше показала відвертий танець, за що була покарана. Однак в наш час такі танці стали широко поширеними.

Історія свята

9 лютого 1893 року в паризькому кафе "Мулен Руж" танцівниця на ім'я Мона станцювала відвертий танець і зняла з себе весь одяг. Дівчину оштрафували на 100 франків за непристойну поведінку, що викликало кілька протестів у Парижі. Цей день заведено вважати днем народження стриптизу.

Прототипом стриптизу вважається французький танець "канкан", який виконували в барах і розважальних закладах. Цей танець вважався непристойним і викликав багато засуджень.

Стриптиз в наш час

У сучасному світі стриптиз виконують у багатьох закладах, а танцівниці рідше стикаються із засудженням. Танець на пілоні pole dance вважається спортивною дисципліною, яка вимагає значної фізичної підготовки. Як правило, стриптиз виконують в нічних клубах, а основою для елементів танцю виступає жердина. У більшості закладів відвідувачам заборонено торкатися танцівниць.

Цікаві факти про стриптиз

Стриптиз в минулому столітті був популярною розвагою в Тайвані на похоронах. Ця традиція походить з мафіозних кіл і поширилася в народі. У середині 1980-х тайванська влада заборонила виконувати такі танці на похоронах, однак і донині їх можна побачити в сільських районах.

У Стародавньому Єгипті існував особливий клас жінок, які виконували ритуальні танці з хороводом і поступово роздягалися догола.

У Візантії танці з оголенням вважалися обов'язковою розвагою на бенкетах. Навіть відома знаменита візантійська імператриця Федора була помічена в таких танцях.

Стриптиз став поширеним танцем за часів Першої світової війни. Вважалося, що він підіймає бойовий дух солдатів.

Американці бувають в стрип-клубах частіше, ніж в театрі, опері, балеті, на концертах джазу і класичної музики разом узятих.

В Ісландії з 2010 року законодавчо заборонено виконувати стриптиз в комерційних цілях.

Найбільша кількість стрип-клубів знаходиться в Нідерландах. В Амстердамі налічується понад 180 подібних закладів. У цьому місті можна знайти заклад на будь-який смак, в тому числі виступи з карликами і повними танцівницями.

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Автор: Катерина Пулатова