Свято Рош а-Шана є періодом покаяння, молитов та аналізу вчинків за весь попередній рік.

Сьогодні ввечері, 6 вересня, розпочинається святкування Рош а-Шана – єврейського Нового року. Саме з цього дня починається відлік днів чергового року в єврейському календарі.

Традиційно це свято відзначається 1-го і 2-го числа місяця Тишрей і триває два дні поспіль, які мають назву "йом-ха-аріхта" ("один довгий день"). Отже, цього року воно завершиться ввечері у неділю, 8 вересня. Це буде зустріч уже 5782-го року від створення світу.

Рош а-Шана: що означає це свято

Єврейське свято Рош а-Шана відзначається на честь створення світу й символізує початок нового року та завершення року, що минає.

Читайте такожРош а-Шана 2020: коли єврейський Новий рік, значення та традиції святаЗ ним пов'язано створення перших людей, куштування забороненого плоду, закінчення Всесвітнього потопу, чудесний порятунок Ісаака під час жертвопринесення та інші важливі події біблійної історії.

Рош а-Шана загалом – це і день створення світу, і день суду. Тобто в день створення світу Бог судить цей світ. Головна ідея свята полягає в тому, що у ці дні Бог визначає долю кожного єврея на майбутній рік, а також записує свої вердикти в Книгу життя.

Перед святом Рош а-Шана євреї мають можливість покаятися, до чого їх закликає звук шофара (баранячий ріг). Вони аналізують свої вчинки за весь попередній рік, розмірковують про майбутнє, просячи миру, злагоди та здоров'я.

Традиції святкування Рош а-Шана

Напередодні першого дня свята і в ніч другого дня запалюють святкові свічки. Честь внести в дім світло віддається жінкам – як хранителькам тепла і затишку єврейського будинку.

На Новий рік іудеї вітають один одного, бажаючи бути вписаним у "Книгу життя", що означає добробут впродовж усього року. Звісно ж, у ці дні вони ходять у синагогу та моляться.

Важливим обрядом на Рош а-Шана є ташлих. Євреї збираються на березі водойми, читають молитви і витрушують у воду крихти з кишень, ніби таким чином згодовуючи свої гріхи рибам.

Також прийнято збиратися за святковим столом, який прикрашають традиційні страви. Йдеться про наїдки, що символізують побажання "повного", щасливого року. Так, найчастіше під час трапези подають рибу (символ родючості), баранячу або рибну голову (щоб бути "на чолі", а не в хвості), кружечки моркви (нагадують монети), фрукти й овочі (багатий урожай), яблука та мед (символізує "солодкий" рік).

Привітання з Рош а-Шана у віршах та картинках

***

Хай тобі свято Рош а-Шана

Яскраві миті подарує!

Хай буде щастя і пошана

І сонце в щічку поцілує!

Здоров'я міцного бажаю,

Нехай всі збудуться думки,

І щастя без кінця і краю,

Багатства, миру й доброти!

***

Бажаю жити вам щасливо,

Без образ і без обману,

У Новий рік тримайте радість,

Зі святом вас Рош а-Шана!

***

Всех на праздник рог зовёт,

Рош а-Шана настает,

Обмакнём лепёшку в мёд,

Пусть медовым будет год!

Полным счастья и удач,

И больших - больших задач,

Правильных решений,

Щедрых наполнений...

А судьбы превратности,

Беды - неприятности -

Мы попросим Б-га,

Бросить за порогом!

* * *

В книгу Жизни попади -

Рош а-Шана впереди.

Вот трубит шофар в округе -

Медом угости ты друга.

Будет сладким целый год,

Веселится весь народ.

В Рош-а-Шана, в еврейский Новый год,

Прожитому году подводя итоги,

Мы помолимся, чтоб избежать невзгод

В предначертанной нам всем дороге.

Уготован нам небесный приговор,

В Йом-Кипур его узнает каждый,

Его участь не минует никого,

Как глоток воды во время жажды.

В Новый год очиститься спешим,

Нам Всевышний заповедал это,

В праздник очищения души,

В праздник соблюдения обетов.

Автор: Диана Беловодская