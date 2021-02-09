Милі та кумедні вітальні рядки, а також листівки з нагоди професійного свята стоматологів.

Сьогодні, 9 лютого, відзначається Міжнародний день стоматолога.

Читайте такожЩо подарувати на День закоханих другій половинці: ідеї милих та оригінальних сюрпризівІсторія цієї галузі медицини сягає давнини. Так, у результаті розкопок на території Пакистану були знайдені останки людей, що жили в 6−4 століттях до нашої ери, в зубах яких були майже ідеальні отвори. Звісно, відтоді мистецтво лікування зробило значний крок уперед.

Свято приурочене до дня пам'яті Святої Аполлонії, яка прийняла мученицьку смерть за те, що не захотіла зректися Христа. Гонителі християнства прирекли дівчину на жорстокі тортури – вирвали їй усі зуби. Відтоді люди вірять, що Свята Аполлонія допомагає вгамувати зубний біль.

Цього дня прийнято вітати зі святом усіх зубних лікарів. УНІАН зібрав найліпші привітання з Міжнародним днем стоматолога у віршах і прозі, а також у яскравих картинках та листівках.

Привітання з Днем стоматолога у віршах і прозі

***

Професій безліч на землі,

А ти завжди в роботі і труді.

Ти не ЛОР, не окуліст, не ревматолог,

Ти – професійний стоматолог!

Сьогодні – твоє свято,

І бажаю я тобі:

В роботі тільки успіху,

Та спокою – в душі!

***

Стоматологи, сьогодні

Від душі вас вітаю,

Запломбувати проблеми

І негаразди всі бажаю.

Вставте радості імпланти,

Й скоби щастя не забудьте!

***

З Днем стоматолога вас вітаю!

Твердості духу і щастя бажаю!

Нових відкриттів у професії вашій,

Щоб усмішки ви робили все кращими.

Добрих, успішних, надійних клієнтів.

Багато прекрасних й веселих моментів.

Добробуту вам і радісних знахідок.

Ви – справді талант-самородок!

***

Щастя, сили і наснаги я тобі бажаю,

Хай про тебе у районі зуби усі знають!

За роботою не пий, бо то ризик,

Замість хворого одного, вирвеш два здорових!

***

Вітаю з професійним святом приборкувача карієсу і повелителя пломб! Бажаю успіхів, інноваційних методів роботи, вдячних та білосніжних усмішок пацієнтів. Нехай робота приносить задоволення – від діяльності, доходу та колективу!

***

Бажаю у Міжнародний день стоматолога професійного визнання, успіхів і удачі в роботі. Щоб результати праці радували, а вдячність пацієнтів була щирою. Бажаю миру й достатку в родинах, матеріального добробуту та здоров'я на довгі роки!

***

Король зубів і бог коронок,

Звичайно, доктор – стоматолог!

Людських усмішок повелитель

І зубного болю приборкувач!

Нехай буде легкою рука,

Що ставить пломби на віки,

Нехай карієс тебе боїться,

З Міжнародним днем дантиста!

***

У ваш день хочу я побажати,

Щоб здоров'я було золотим,

Хороших пацієнтів приймати,

Ну а погані нехай ходять до інших!

***

Коли зуб болить – жах та лихо,

До стоматолога біжимо мерщій,

Сядеш у крісло і серце завмирає,

Коли лікар бормашину вмикає.

Зі святом стоматологів усіх вітаємо,

Витримки, терпіння і здоров’я бажаєм,

Нехай хворі за допомогу вам дякують,

Хай везіння і удача в дім завжди стукають.

***

Зі святом, професіонали! Бажаю бути гуру своєї справи, професіоналом й асом, щоб бачити у відповідь усмішки білосніжні, щирі та яскраві. Неймовірного успіху та безмежного щастя. Спасибі за те, що робите наші зуби здоровими!

***

Вітаю медичних працівників, які допомагають створювати красиві усмішки, з Міжнародним днем стоматолога! Бажаю вдячних і чуйних пацієнтів, успіхів у реалізації своїх задумів, родинного благополуччя та здоров'я.

***

Зуби лікуєш ти з ранку до ночі,

Навіть дорослі тебе дуже бояться,

Звуку бор-машини та гострих голок,

Така вже робота у тебе – стоматолог!

Сьогодні ти свято своє відзначаєш,

День стоматолога. І тебе я вітаю!

Бажаю в роботі і житті успіхів,

Щастя, здоров’я, веселого сміху!

З Днем стоматолога – листівки та картинки

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Автор: УНІАН