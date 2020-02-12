Марина Круть: Уявіть, чувіха з бандурою приїде на Євробачення. І глядачі такі: "Мамо! Що це за інструмент?"

До другого півфіналу Нацвідбору на Євробачення-2020 лишилось кілька днів. А 22 лютого телеглядачі спільно з членами журі визначать того, хто представлятиме Україну на сцені в Роттердамі. Серед інших за перемогу буде боротися співачка, бандуристка і композиторка Марина Круть. Її вихід у фінал для багатьох став несподіванкою. Букмекери не вважали її фавориткою, але Марина зібрала високі бали як від суддів, так і від глядачів.

УНІАН розпитав співачку, за кого вона вболіватиме у другому півфіналі, кого бачить конкурентом, як справляється з хейтерами та за яких умов зіграє кавер «Охрана, отмєна» на бандурі.

Напередодні першого півфіналу Нацвідбору букмекери не вважали вас фавориткою, на їхню думку, ви повинні були бути «у хвості». Ви не робили ставки на свою перемогу?

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Ви знаєте, поки бігали й розв’язували організаційні питання, було трохи не до того. А люди з моєї команди поставили на мене і не прогадали.

Кого вважаєте своїми конкурентами в фіналі Нацвідбору Євробачення? Хто переможе?

Я не вважаю конкурентом нікого, крім свого страху. Люди, які знаходяться в відборі, мої колеги. Ми всі пливемо в одному човні, у будь-якому випадку, переможе українська музика.

Другий півфінал буде сильним, там багато крутих вокалістів. Я дуже бажаю перемоги і топлю за «TVORCHI». Мабуть, це єдиний гурт, якому мені було б не соромно програти. Я їх фанатка. Ще подобається FO SHO та KHAYAT. Це класний саунд, який би мені хотілось почути в Європі.

До речі, багато глядачів писали й говорили, що у вас, мовляв, слабкий голос, що ви зробили багато помилок. Ви читали такі коментарі?

С приводу вокалу, я визнаю, що виступ не був найкращим (з технічних причин, плюс хвилювання). Нема проблем визнати це, я - за розвиток. Моя справа - заспівати у фіналі так, як я можу. А я – можу.

Як тільки я зв’язалась з Євробаченням, в моєму житті з’явилось багато фейків. Спочатку я звертала на них увагу, зараз – ні. Люди чіпляються за різне. Я зрозуміла за весь цій період, що людям не важливо, кого хейтити, головне – хейтити. Дай об'єкт - і знайдуть мільйон причин.

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Я читала і що пісня моя не така, і що вокал слабкий, і то не так, і то. По всіх критеріях пройшлись. Але перформанс артиста - це не тільки вокальна техніка, та сама пісня, а його енергія. Я вважаю, що в мене енергетично був хороший виступ. Енергію не купиш і не напрацюєш, як вокал. Нікому не цікава вокальна база, коли за нею пустота.

А ви розумієте, який буде хейт, якщо ви поїдете на Євробачення і невдало виступите?

Багато людей говорили, що Євробачення – суперважко. Та набагато важче творити і писати на фрілансі, бути вільнім художником в Україні.

Я - не історія одного дня. Я не учора з’явилась на сцені. Те, що я у півфіналі, значить, що я готова морально. Потужна складова артиста – нервова система.

Ви чули думку, що людям сподобалася не ваша пісня, а ваша історія? Мовляв, слухачів розчулило, що мама витратила останні гроші на плаття для вашого виступу, нібито, тому вони голосували за вас?

У мене не було ніякої мотивації розказувати про свою сім’ю. До ведучого Сергія Притули дійшли чутки, він мене запитав. Я відповіла.

Я не хотіла всього цього. Я не хочу, щоб казали: «Вона давить на жалість». Мені є, що розповісти, як музиканту. Єдине, чим я можу поділитися: я з простої сім’ї, всього досягла сама.

Як і чому ви вибрали бандуру?

Мене, як і всіх дітей, на канікули відправляли в село, до бабусі. І от в селі, у дитячому клубі, я вперше почула цій інструмент. Грала дівчина у вишиванці, у вінку. Вона співала народну пісню на Івана Купала. І я все це запам’ятала. Я часто думаю, що люди вибирають інструмент по енергії, яка імпонує. Мені сподобалось милозвучне звучання.

Я маю класичну освіту, виросла на класичній музиці. Потім пришла інша музична субкультура – рок, джаз. Я шукала себе, шукала всюди, у всіх течіях. Цей пошук триває й зараз. У мені три альбоми, і вони - різні. Я відкрита до експериментів.

Чи готові експериментувати з бандурою? Можете змінити її звук за допомогою, скажімо, гітарних ефектів?

У різні роки було по всякому, ми приколювалися, підключали їх. Але це не той інструмент. Не гарно, не добре звучить.

Як на мене, класична форма інструмента не відома широкому загалу. Немає сенсу її змінювати, щоб вийти за рамки. Я за легкі, лайтові ефекти, які б не псували первинного звучання інструмента.

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Готові експериментувати зі стилями, форматом пісень?

Я працюю для багатьох українських компаній, які запрошують мене пограти для іноземців на приватних івентах. Іноземці часто хочуть чути відомі мелодії, і у нас склалась парадигма: «бандура – сучасна», мої колеги грають кавери. Дуже легко влізти в це, заробити.

Я тільки зараз починаю заробляти своєю музикою. Перед туром зі своїм альбомом мені довелося пограти трохи каверів на різних заходах, щоб і на альбом заробити, і взагалі, хоч якось тримати себе на плаву. І зараз я компаную: трохи каверів, трохи своїй музики. Але кавери я теж пропускаю через себе, звучить по-моєму.

Ви можете зіграти на бандурі кавер Jerry Heil «Охрана, отмєна»?

Якщо Яна (Jerry Heil - псевдонім Яни Шемаєвої, - УНІАН) попросить, я зіграю.

Я не вважаю себе ні бандуристкою, ні вокалісткою. Я, перш за все, музикант. Я роблю музику так, як мені подобається. Я не буду грати на бандурі заради грошей, чи рейтингів. Я буду грати, поки мене пре.

Ви згадали, що іноді доводилося виступати перед іноземцями. Наскільки їм цікава бандура?

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Мені за кордоном легше виступати. У нас я виходжу на сцену і відчуваю у залі: «Зараз щось буде, щось не цікаве». Згадайте себе у школі. Дев’ятикласники сидять на задніх рядах під час шкільного випускного. Дівчинка співає пісеньку. Вони її булять… Щось подібне відбувається на початку мого музичного виступу. Мені доводиться доводити, що я - не «шароварщина». Потім я можу проникнути в серце. Люди виходять зі стертим стереотипом, кажуть: «Ми не очікували, що так можна».

За кордоном ніхто не розуміє, що буде відбуватись, для них це нове, очі відкриті. В Китаї я була екзотикою, яку вони любили. Круто сприймають в Канаді, в Європі. Перше питання: «Звідки ти?». Через мою творчість відбувається промоція України. Уявіть, чувіха з бандурою приїде на Євробачення. І глядачі такі: «Мамо! Що це за інструмент?». Але я вважаю, що і пісня – класна.

У бандури немає кордонів. Всі її стискають до «народного інструмента», а мені хочеться показати її всьому світу. Світ важко здивувати, але я знаю, як його здивувати.

Не обов’язково кричати, щоб тебе почули. Люди думають, що хіт можна зробити «бітом», барабанами. Треба прокричати, і тоді почують. Так, можна ляснути, щоб на тебе звернули увагу, але можна ніжно провести по шкірі, і всі відчують дотик.

Влад Абрамов