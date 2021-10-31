Артем отримав чотири "так" та вже став улюбленцем глядачів.

12-річний хлопчик з Житомирщини виконав вкрай важку пісню не тільки для дітей, а й для дорослих. Артем з селища Попільня вийшов на сцену шоу "Україна має талант" та заспівав арію Диви з фільму "П'ятий елемент". Судді проекту були вражені, а український артист Сергій Притула ледь стримував сльози захвату.

Артему усього 12 років, проте він, ніби досвічений оперний співак, вдало бере високі ноти та може виконувати важкі партії. Хлопчик зі звичайного українського селища не побоявся виступити с піснею Диви, яку мало хто наважиться співати.

Хлопчик навчився співати завдяки своїй бабусі, яка працювала директором музичної школи. Жінка почала займатися з онуком, коли йому було усього два рочки. З шести років Артем ходить до музичної школи, проте там не було класу вокалу. Бабуся хлопчика відкрила такий клас, завдяки чому можливість співати отримав не тільки Артем, а ще й 30 інших вокалістів.

Коли Артем вийшов на сцену, судді не очікували, що він виявиться настільки талановитим. З перших нот хлопчик здивував усіх. Лілія Подкопаєва та Ксенія Мішина ледь стримували захват, у них були мурашки від співу дитини.

Після того, як хлопчик закінчив свій виступ, судді запросили на сцену його бабусю. Артем ледь не довів до сліз Притулу, усі судді сказали дитині "так".

Нагадаємо, 30 жовтня, на сцену проекту "Україна має талант" також вийшов незрячий музикант Віталій Дураков, який підкорив суддів своєю неймовірною силою волі.

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Автор: Поліна Кузенко