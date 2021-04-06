Це буде напружений підлітковий трилер.

Amazon Prime зніме адаптацію бестселера Лорен Олівер, яка буде називатися "Паніка".

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Серіал розповість про групу старшокласників, які беруть участь у смертельній грі з високими ставками - щорічному ритуалі.

Режисером містичної і заплутаної картини виступила Лі Джаньяк, відома за серіалом "Ізгой". Сценарій пілотної серії написала Лорен Олівер спільно з Джо Ротом і Джеффом Кіршенбаумом. У серіалі знімуться Ешлін Алессі, Кевін Алвес, зірка серіалу "Сутінкові мисливці" та інші актори.

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Автор: Діана Могилєвич