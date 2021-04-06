Фільм отримав постер / facebook.com/vertigo.com.ua
Amazon Prime зніме адаптацію бестселера Лорен Олівер, яка буде називатися "Паніка".
Читайте такожЗомбі-фільм "Армія мерців" отримав новий постер
Серіал розповість про групу старшокласників, які беруть участь у смертельній грі з високими ставками - щорічному ритуалі.
Режисером містичної і заплутаної картини виступила Лі Джаньяк, відома за серіалом "Ізгой". Сценарій пілотної серії написала Лорен Олівер спільно з Джо Ротом і Джеффом Кіршенбаумом. У серіалі знімуться Ешлін Алессі, Кевін Алвес, зірка серіалу "Сутінкові мисливці" та інші актори.
Інші новини УНІАН:
- Фінальний сезон "Ходячих мерців" стартує в серпні: опубліковано тизер
- Marvel представила перший трейлер серіалу "Локі" з Томом Хіддлстоном (відео)
- Оприлюднено тизер другої частини "Зоряний шлях: Пікар"
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram