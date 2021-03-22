Кадр з фільму / instagram.com/mrrpmurphy
Творець серіалу "Американська історія жахів" Райан Мерфі розповів, що десята частина серіалу буде називатися "Подвійний сеанс".
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Новий сезон складається з двох частин, які будуть показані вже в 2021 році. У першій частині "Біля моря" головні ролі виконають Маколей Калкін і Сара Полсон. А хто зіграє в другій частині "У пісках" поки невідомо. При цьому Мерфі уточнив, що в новому сезоні повернуться Еван Пітерс і Кеті Бейтс.
Точна дата прем'єри поки невідома. Не виключено, що через пандемію коронавірусу її можуть перенести.
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